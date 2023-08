Dàn nhân vật phụ trong 'Đất rừng phương Nam'

Vai Cò - bạn thân của An - do Kỳ Phong, 13 tuổi, con diễn viên Kiều Trinh, đảm nhận. Trong phim, Cò trải đời sớm, thông minh, giỏi bắn ná, đồng hành với An trên hành trình tìm cha.



Ban đầu Kỳ Phong thử vai An, sau đó đạo diễn đề nghị cậu bé diễn vai Cò và được chọn. Vài tháng trước khi phim bấm máy, diễn viên nhí học một khóa võ với cascadeur để cứng cáp hơn, do vai Cò có nhiều phân đoạn hành động. Cậu còn được mẹ mua rắn không độc về để tập làm quen, vượt qua nỗi sợ trước khi diễn cảnh Cò bắt rắn.