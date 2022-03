Dàn người mẫu thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Linh Chi mặc váy do nhà thiết kế Hensi làm riêng, có mặt từ sớm để lấy số báo danh. Cô nói: "Giờ tôi mới thật sự cảm nhận được sức nóng của cuộc thi. Tôi đã sẵn sàng để thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh như chủ đề năm nay".

Cô sinh năm 1996, quê Hà Nội, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Linh Chi tham gia nhiều cuộc thi trước đó như The Face Vietnam 2018, giành quán quân The E-face Contest 2016.