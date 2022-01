Dàn mẫu lăng xê trang sức ngọc trai Long Beach Pearl

Vũ Ngọc và Son giới thiệu 86 thiết kế lễ hội trong show "Bình Minh - The Scent of Life" tại Bảo tàng Mỹ thuật, quận 1, TP HCM, hôm 7/1. Hàng trăm nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện như: Thanh Lam, Giáng My, Lệ Quyên, H’hen Niê, Minh Tú, Luơng Thuỳ Linh... Loạt trang sức ngọc trai từ thương hiệu Long Beach Pearl góp phần giúp dàn mẫu tỏa sáng trên sàn diễn.