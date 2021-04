Trang sức ngọc trai 'lên ngôi' tại Fashion Voyage 3

Long Beach Pearl mang đến ba bộ sưu tập trang sức ngọc trai, tạo nên những nét chấm phá riêng cho ba bộ sưu tập thời trang tại Phú Quốc.

Ba bộ sưu tập trang sức ngọc trai của Long Beach Pearl mang tên: The Sun, The Sea và The Wind, với khoảng 500 món gồm: dây chuyền, hoa tai, nhẫn, vòng tay, cài áo... có kiểu dáng, thiết kế đa dạng. Từ những cô nàng cá tính với chút "ngông" hay nhẹ nhàng, nữ tính đến các quý cô thanh lịch... đều có thể tìm thấy một món trang sức phù hợp với mình.

Thanh Hằng cá tính trong trang sức ngọc trai nằm trong bộ sưu tập "The Wind" cùng trang phục của nhà thiết kế Võ Công Khanh.

Ngay trong show diễn đầu tiên của nhà thiết kế Võ Công Khanh, Long Beach Pearl mang đến bộ sưu tập "The Wind" với tinh thần tự do, phóng khoáng để kết hợp với 58 bộ trang phục cá tính. Những hạt ngọc trai mong manh, nhẹ nhàng được biến chuyển thành những phụ kiện thể hiện rõ chất gai góc, thanh thần "street-style" phóng khoáng. Những chiếc cài áo ngọc trai lấy ý tưởng từ mảnh vỏ sò ôm trọn viên ngọc trai quý giá giữa biển khơi, đặt nơi ve áo khoác màu sắc hay các kiểu nhẫn mang biểu tượng thương hiệu, vòng choker được đan tinh tế ôm sát chân cổ, tạo nên tổng thể hài hòa, đã mang đến sự thỏa mãn cho người thưởng lãm.

Trong khi đó, chuyến đi của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với tên gọi "Like the Sunshine" lại được kết hợp với bộ sưu tập trang sức "The Sun", mang đến vẻ đẹp của ánh mặt trời rực rỡ. Những quý cô của Lê Thanh Hòa toát lên vẻ yêu kiều, sang trọng trong những bộ cánh đậm chất nữ tính.

Cuối cùng là bộ sưu tập "Daydreamer" của nhà mốt Adrian Anh Tuấn kết hợp với "The Sea" lại mang vẻ đẹp của đại dương mênh mông, không gian rộng lớn và ánh sáng lấp lánh của mặt biển trong những ngày hè rực rỡ. "The Sea" mang đến hình ảnh của những quý cô trẻ trung, lộng lẫy trong một chuyến thưởng ngoạn trên biển cả.

Chuyến đi của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với tên gọi "Like the Sunshine" lại được kết hợp với bộ sưu tập trang sức "The Sun", mang đến vẻ đẹp của ánh mặt trời rực rỡ. Những quý cô của Lê Thanh Hòa toát lên vẻ yêu kiều, sang trọng trong những bộ cánh đậm chất nữ tính.