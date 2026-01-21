Đan Mạch loại biên F-16 sau gần nửa thế kỷ vận hành

Không quân Đan Mạch loại biên tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo sau 46 năm vận hành, chuyển sang chiến đấu cơ tàng hình F-35A.

Một chiến đấu cơ F-16 của không quân Đan Mạch chiều 16/1 hạ cánh lần cuối cùng xuống căn cứ Skrydstrup. Đây là một phần buổi lễ của Phi đoàn số 727, đơn vị duy nhất của Đan Mạch còn vận hành dòng F-16, đánh dấu thời điểm nước này loại biên toàn bộ chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất sau 46 năm vận hành.

"Chúng tôi không bao giờ đề cập đến tuổi của F-16, bởi chúng luôn nằm trong tay những kỹ thuật viên hàng không và phi công giỏi nhất thế giới. Chúc mừng Phi đoàn 727, những thách thức thú vị và to lớn đang chờ đón các bạn", cựu đại tướng Christian Hvidt, người từng giữ chức tư lệnh quân đội Đan Mạch, cho biết.

Tiêm kích F-16 Đan Mạch trong lễ loại biên tại căn cứ không quân Skrydstrup ngày 19/1. Ảnh: BQP Đan Mạch

Ông Hvidt cũng là phi công điều khiển tiêm kích F-16 đầu tiên của Đan Mạch đáp xuống căn cứ không quân Skrydstrup vào tháng 1/1980. Ông sau đó được bổ nhiệm làm chỉ huy Phi đoàn 727.

Trong thương vụ được mệnh danh là "hợp đồng thế kỷ" của Đan Mạch vào cuối những năm 1970, Copenhagen đã đặt mua dòng F-16 để thay thế tiêm kích F-100 Super Sabre, F-104G Starfighter và Saab Draken đã lạc hậu. Tổng cộng 77 chiếc F-16A/B Block 1/15 được Mỹ bàn giao trong hai đợt chính, kèm thêm một số đơn hàng để bổ sung khí tài hao mòn trong quá trình sử dụng.

Phiên bản F-16 của Đan Mạch có một số tính năng riêng, như đèn pha ở phía trước, bên trái thân máy bay để phục vụ đánh chặn ban đêm. Hai giá treo dưới cánh cũng được lắp cảm biến tích hợp, thiết bị tác chiến điện tử, cụm phóng pháo sáng và mồi bẫy nhiệt.

Đan Mạch đã nâng cấp 61 chiếc F-16 lên chuẩn F-16AM/BM, gần tương đương F-16C/D Block 50/52, song chúng vẫn thiếu radar tiên tiến.

Tiêm kích F-16 Đan Mạch bay qua đảo Greenland tháng 6/2025. Ảnh: BQP Đan Mạch

Không quân Đan Mạch tháng 4/2023 nhận tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên từ Mỹ, vào thời điểm còn 43 chiếc F-16AM/BM hoạt động. Đan Mạch đã tăng đơn đặt hàng F-35A từ 27 lên 43 chiếc, dự kiến toàn bộ số máy bay sẽ đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ vào năm 2027.

Không quân Đan Mạch cho biết loại biên F-16 không đồng nghĩa toàn bộ số tiêm kích này bị rã sắt vụn, do nhiều phi cơ vẫn còn trong tình trạng tốt. Đan Mạch đã bán 24 tiêm kích F-16 cho Argentina và cam kết viện trợ 19 chiếc cho Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)