Đạn lạc từ Myanmar bay qua biên giới, Thái Lan bắn cảnh cáo

Thái Lan bắn đạn khói cảnh cáo, đóng biên giới sau khi đạn lạc từ giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar và phiến quân bay sang lãnh thổ.

Quân đội Thái Lan ngày 30/11 thông báo đã bắn cảnh cáo vào khu vực biên giới Myanmar, sau khi giao tranh giữa quân chính phủ nước láng giềng và các nhóm phiến quân khiến đạn cối bay lạc sang lãnh thổ Thái Lan.

Theo Tư lệnh Quân khu 3 Worathep Boonya, lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu phát hiện 5 quả đạn cối cỡ 60 mm từ nơi giao tranh ở Myanmar bay qua biên giới và rơi xuống khu vực thị trấn Mae Sot thuộc tỉnh Tak. Mảnh đạn cối làm hư hại một nhà dân, khiến hai công dân Myanmar đang trú ẩn ở khu vực bị thương.

Quân đội Thái Lan bắn 4 quả đạn khói vào lãnh thổ Myanmar ngày 30/11. Ảnh: Nation

Đạn cối bay lạc này được xác định xuất phát từ cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân tại làng Min La Pan, thị trấn Myawaddy, đối diện xã Mahawan của Mae Sot.

Trong trận giao tranh, hai bên sử dụng cối 60 mm và 120 mm, cùng máy bay không người lái mang chất nổ tấn công nhau. Tiếng súng và tiếng nổ vang rõ sang phía Thái Lan suốt đêm 30/11.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan sau đó cho phép lực lượng Ratchamanu bắn 4 quả đạn pháo 120 mm qua biên giới về phía khu vực diễn ra giao tranh trên lãnh thổ Myanmar. Những quả đạn pháo này không phải là đầu đạn văng mảnh, mà chủ yếu tạo khói để cảnh cáo.

Quân khu 3 Thái Lan cũng đã yêu cầu đóng toàn bộ lối qua lại dọc biên giới trong 7 ngày, ngoại trừ cửa khẩu cầu Hữu nghị Thái - Myanmar số 1 tại Mae Sot.

Vị trí thị trấn Myawaddy của Myanmar và thị trấn Mae Sot của Thái Lan. Đồ họa: Nikkei

Quân đội Thái Lan triển khai thêm lực lượng từ Đơn vị đặc nhiệm Ratchamanu, Bộ Tư lệnh Naresuan và Đại đội Biên phòng 346 tăng cường tuần tra, bảo vệ khu vực biên giới, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ứng phó nếu giao tranh tiếp tục lan sang Thái Lan.

Tư lệnh Quân khu 3 khẳng định Thái Lan sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, song sẽ duy trì cách tiếp cận nhân đạo đối với dân thường bị ảnh hưởng ở cả hai bên biên giới.

Thanh Danh (Theo Nation, Bangkok Post)