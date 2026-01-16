Đàn husky đặc nhiệm tuần tra trên hàng nghìn km tuyết trắng ở Greenland

Lực lượng đặc nhiệm chó kéo xe duy nhất trên thế giới duy trì hoạt động tuần tra tại Greenland từ năm 1950 đến nay.

Giữa những màn tuyết trắng xóa ở Greenland, một đội quân chạy xe chó kéo, trang bị vũ khí hạng nặng đang lao vút qua khu vực hoang dã. Họ là Đội tuần tra chó kéo xe Sirius huyền thoại của Đan Mạch, được huấn luyện để chịu đựng cơn đói, tê cóng và hàng tháng cô lập tại Greenland - một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới.

Khoảng 5 tháng mỗi năm, đội tuần tra thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm xa qua vùng Bắc Cực băng giá, nơi mùa đông bị bóng tối bao trùm và nhiệt độ xuống mức âm 55 độ C - đủ làm gãy xương người.

Hai binh sĩ trong đội Sirus cùng đàn chó kéo xe. Ảnh: Reddit

Ở vùng Bắc Cực băng giá của Greenland - nơi xe quân sự hiện đại không thể hoạt động - đội tuần tra Sirius vẫn là lớp phòng thủ tiền tuyến. Được đặt tên theo Sirius - ngôi sao sáng nhất của chòm Chó Lớn - đơn vị này là lực lượng đặc nhiệm chó kéo xe duy nhất trên thế giới, tuần tra ở nơi quân đội bình thường không thể đặt chân đến.

Mỗi mùa thu, 6 đội tuần tra sử dụng chó kéo xe trượt tuyết - mỗi đội gồm hai binh sĩ - khởi hành để tuần tra khu vực có diện tích bằng Anh và Pháp cộng lại. Nhiệm vụ của họ kéo dài đến 5 tháng, bị cô lập gần như tuyệt đối, thử thách sức chịu đựng tinh thần và thể chất. Kể từ năm 1950, họ đã di chuyển hơn một triệu km bằng chó kéo xe, trung bình 15.000-20.000 km mỗi năm

Đội Sirius hoạt động từ năm 1941 trong Thế chiến thứ hai với tên North-East Greenland Sledge Patrol, có nhiệm vụ phát hiện và phá hủy các trạm thời tiết bí mật của Đức Quốc xã. Sau chiến tranh, đơn vị bị giải tán rồi tái lập năm 1950 dưới tên Operation Resolut, đổi thành Sirius năm 1953.

Quá trình tuyển chọn vào Sirius thuộc hàng khó khăn nhất thế giới. Các ứng viên phải trải qua các bài kiểm tra thể lực cực hạn và kiểm tra tâm lý để đảm bảo có thể chịu đựng sự cô lập kéo dài. Những người vượt qua sẽ đối mặt với ít nhất 8 tháng huấn luyện chuyên sâu, học mọi thứ từ săn bắn, sinh tồn đến may vá và chăm sóc thú y.

Tuần tra viên Jesper Olsen nhớ từng phải nhảy xuống nước băng trong khóa huấn luyện để mô phỏng tai nạn xe trượt, sau đó sống sót 5 ngày một mình với nguồn cung cấp tối thiểu. Anh săn thỏ Bắc Cực và bò rừng để ăn và ngủ trong hang tuyết tự đào.

Trong khi đó, khoảng 95 con husky Greenland bản địa được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi bác sĩ thú y hải quân, thay mới hàng năm. Mỗi con làm việc khoảng 5 năm, kéo xe tổng cộng hơn 20.000 km trước khi nghỉ hưu. Chúng có thể ngủ ngoài trời dù nhiệt độ xuống âm 50 độ C, đóng vai trò vận chuyển, bạn đồng hành và cảnh báo sớm mối nguy.

Mỗi tuần tra viên của đội chó kéo xe thường có thời gian phục vụ tiêu chuẩn khoảng 26 tháng. Trong thời gian này, các tuần tra viên chỉ được phép trở về nền văn minh một lần ngắn ngày và việc liên lạc với gia đình hầu như không tồn tại. Thay vào đó, họ hình thành mối liên kết không thể phá vỡ với những con husky Greenland.

Những con husky phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng khi gấu Bắc Cực tiếp cận, cho binh sĩ thời gian để rút khẩu súng ngắn Glock 10mm hoặc súng trường M53. Mỗi xe trượt, được kéo bởi 11 đến 15 con chó, di chuyển trung bình khoảng 30,5 km mỗi ngày qua lớp băng dày và cánh đồng tuyết. Vào ban đêm, các binh sĩ trú ẩn trong lều công nghệ cao hoặc các túp lều xa xôi rải rác dọc tuyến tuần tra.

Những con chó trong đội Sirius. Ảnh: National Geographic

Băng giá, tuyết trắng của Greenland tạo nên mối quan hệ khăng khít giữa đội tuần tra và đàn chó. Tuy nhiên, vào chặng cuối hành trình, họ phải chia tay nhau trong nước mắt.

Ramus, bạn đồng hành của Jesper, hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh nhớ hết tên những con chó kéo xe - từ Johan đầu đàn đầy kiêu hãnh, Sally vui vẻ hay Indy chuyên phá rối. Chú chó tên Armstrong lại được xem như huyền thoại vì đã phục vụ tới mùa đông thứ 10 - gấp đôi thời gian phục vụ của hầu hết chó trong đội Sirius. Armstrong đã kéo xe ít nhất 40.000 km, hơn một vòng quanh xích đạo và giờ, sự nghiệp của nó đang dần đến hồi kết.

Căn cứ Sirius không có chỗ cho chó nghỉ hưu. Và những chú chó - thực ra chúng gần giống sói hơn thú cưng - không thể được nhận nuôi. Chúng phải bị giết nhân đạo và việc này được chính các tuần tra viên thực hiện bằng súng lục. Cả Rasmus và Jesper đều nói đó là phần khó khăn nhất trong công việc.

Hiện tại, nhiều đơn vị tour tổ chức các chuyến thám hiểm Greenland bằng tàu phá băng. Tuy nhiên, hầu hết không đơn vị nào đưa ra lựa chọn gặp gỡ đội chó kéo xe huyền thoại này trong chương trình.

Hoài Anh (Theo Mirror, National Geographic)