Jessie J mắc ung thư vú

Giọng ca "Price Tag" Jessie J thông báo mắc bệnh ung thư vú giai đoạn đầu, sẽ sớm thực hiện phẫu thuật.

Trên Instagram ngày 3/6, ca sĩ người Anh đăng video thông báo tình trạng sức khỏe, cho biết "đã rất đắn đo" có nên công khai bệnh tình hay không. Theo Jessi J, cô nhận kết quả chẩn đoán trước khi ra mắt ca khúc No Secret hồi tháng 4, trải qua nhiều cuộc xét nghiệm đến nay. Với nghệ sĩ, bất kỳ dạng ung thư nào cũng tệ, nhưng hiện cô cảm thấy còn hy vọng vì bệnh chỉ ở giai đoạn đầu.

Trong video, Jessie J nói muốn kể lại hành trình chữa bệnh với fan và những người quan tâm cô, bày tỏ đau lòng khi chứng kiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh như mình, thậm chí nghiêm trọng hơn. Ca sĩ cho biết: "Tôi chỉ muốn cởi mở và chia sẻ điều này vì tôi thấy mình chưa nói về nó đủ nhiều. Tôi chưa thực sự giải quyết căn bệnh do quá bận rộn. Tôi cũng hiểu việc trải lòng trong quá khứ đã giúp tôi nhiều như thế nào, khi những người khác trao cho tôi tình yêu, sự ủng hộ và cả câu chuyện của họ".

Jessie J biểu diễn tại nhà hát Royal Albert Hall, London, năm 2018. Ảnh: Redferns

Jessie J sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật sau khi tham gia lễ hội âm nhạc Summertime Ball ở London, ngày 15/6. Ca sĩ nói đùa đây là cơ hội để cô nâng ngực, trở lại với diện mạo mới và nhiều dự án âm nhạc.

Hiện bài đăng của cô đạt hơn một triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận động viên. Ca sĩ Katy Perry viết: "Chị yêu em. Gửi đến em năng lượng chữa lành. Háo hức thưởng thức nhạc mới của em". Rita Ora để lại lời nhắn: "Chị thực sự là người em yêu thích. Em sẽ cầu nguyện cho chị vượt qua mọi thứ. Mẹ em cũng từng mắc bệnh này nên em hiểu việc phẫu thuật cũng như quá trình điều trị rất mệt mỏi về tinh thần. Em luôn ở đây với chị".

MV "Price Tag" của Jessie J MV "Price Tag" (2011) của Jessie J đạt gần một tỷ lượt xem. Video: YouTube/ Jessie J

Jessie J tên thật là Jessica Ellen Cornish, sinh năm 1988 tại Ilford và lớn lên ở London, Anh. Cô bắt đầu biểu diễn âm nhạc khi 11 tuổi. Đầu năm 2011, ca sĩ gây tiếng vang với bản hit Price Tag. Sau đó, cô liên tục có nhiều ca khúc thành công như Nobody's Perfect, Who You Are, Domino. Jessie J được chọn biểu diễn trong lễ bế mạc thế vận hội Olympic 2012 tại London, Anh. Hai năm sau, cô hợp tác Ariana Grande và Nicki Minaj tạo ra bản hit Bang Bang. Năm 2023, cô có con trai đầu lòng với bạn trai - cầu thủ bóng rổ Chanan Safir Colman.

Theo Guardian, ca sĩ gặp nhiều vấn đề sức khỏe từ nhỏ. Cô từng được chẩn đoán mắc bệnh tim khi tám tuổi, bị đột quỵ nhẹ năm 18 tuổi. Năm 2020, cô cho biết bị điếc tạm thời.

Phương Thảo (theo People)