Dàn 'Em xinh say hi' ra mắt khán giả

Từ trái qua: Bích Phương, Bảo Anh, Lyly, Juky San, Đào Tử A1J trên thảm đỏ show âm nhạc dành cho các giọng ca nữ. Chương trình do nhà sản xuất Anh trai say hi thực hiện, quy tụ 30 gương mặt, đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt". Do bận việc, Han Sara và Lâm Bảo Ngọc vắng mặt tại sự kiện.