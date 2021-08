'Hai phút hơn' thu hút trên mạng xã hội quốc tế

Bài "Hai phút hơn" của rapper Pháo trở thành hot trend trên mạng xã hội Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc..., thu hút hàng triệu người dùng lấy làm nhạc nền.

Nhiều người Việt tại Hàn cho biết bài hát hiện được phát ở nhiều cửa hàng, còn các nhóm nhảy đường phố, tiktoker chọn làm nhạc nền. Nổi lên từ hôm 17/8, video ghi lại cảnh vận động viên bóng chuyền nước này của nhảy vũ điệu lắc hông trước đồng đội trên giai điệu Hai phút hơn đạt 1,3 triệu lượt xem, liên tục được chia sẻ. Không chỉ khán giả, Aespa - thành viên nhóm nhạc nữ của SM Entertainment - cũng quay video nhảy trên nền nhạc này.

Vận động viên bóng chuyền nhảy "Hai phút hơn" Khoảnh khắc vận động viên bóng chuyền nhảy vũ điệu lắc hông trước đồng đội khi giai điệu "Hai phút hơn" vang lên. Video: KBS

Hai phút hơn còn "gây bão" tại các mạng xã hội Trung Quốc, Mỹ... Giai điệu ca khúc vang lên trong trận đấu giữa hai đội Utaz Jazz và Memphis Grizzlies tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ hồi cuối tháng 5. Tháng 3, sáng tác của Pháo trở thành bài nhạc Việt được stream nhiều nhất trên Spotify, với gần 13 triệu lượt. Trước đó một tháng, ca khúc vào Top 12 World Digital Song Sales - tác phẩm phát hành ngoài lãnh thổ nước Mỹ có doanh thu digital (nhạc số) cao nhất tuần - của Billboard. Cuối năm ngoái, bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Shazam toàn cầu (ứng dụng tìm kiếm qua giai điệu với hơn một tỷ người dùng).

Tại Trung Quốc, Hai phút hơn nhiều lần xuất hiện trên bảng xếp hạng nền nhạc thịnh hành của Douyin (phiên bản nội địa của TikTok), thu hút hơn chục nghìn người sử dụng với hàng chục triệu lượt xem. Nhiều nghệ sĩ như Trương Nghệ Hưng, Lưu Vũ Ninh... cũng quay video với phần nhạc nền ca khúc.

Trương Nghệ Hưng nhảy "Hai phút hơn" Trương Nghệ Hưng - ca sĩ, diễn viên hàng đầu Trung Quốc - quay video nhạc nền "Hai phút hơn". Video: Douyin Layzhang

Hai phút hơn thu hút nhờ giai điệu nhanh, mạnh, mang đặc trưng phong cách nhạc điện tử hiện đại, theo Pitchfork. Bài hát lần đầu ra mắt vào tháng 11/2019, do Pháo sáng tác và thể hiện, nhưng không gây nhiều chú ý. Sau đó, DJ Masew ngỏ ý remix. Bản phối mới với phong cách future bass (nhạc nhảy điện tử) xen lẫn chút ma mị ra mắt tháng 2/2020, tạo được hiệu ứng trên các trang nghe nhạc trong nước và xuất hiện trong một số video trên Douyin.

Tuy nhiên, phải đến tháng 11/2020, với phiên bản remix do DJ Kaiz thực hiện đậm chất vinahouse - thể loại nhạc điện tử gắn liền với văn hóa hộp đêm ở Chicago (Mỹ) thập niên 1990, bài hát mới thực sự lan tỏa toàn cầu. Tài khoản Samantaray bình luận trên Youtube: "Giai điệu, giọng hát đều khiến tôi thích thú. Dù tôi không hiểu lời nhưng ca từ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến tôi phải lắc lư theo, cảm giác thật điên rồ". Nhiều khán giả nói ngạc nhiên khi biết Pháo sáng tác khi 17 tuổi.

Ngoài ra, điệu nhảy lắc hông trên nền nhạc cũng là một trong những yếu tố giúp ca khúc gây chú ý. Vũ đạo bắt nguồn từ hình ảnh nhân vật hoạt hình Zero Two trong MV bản phối của DJ Kaiz. Sau đó, trong các video dài khoảng hơn 10 giây, các tiktoker nhún nhảy theo giai điệu, tạo thành trào lưu nhảy sexy trên mạng xã hội. Một số khác biến tấu thành những điệu nhảy vui. Nhà sản xuất âm nhạc Hoaprox nhận định các video trên Tiktok thường mang tính chất giải trí, câu view nên khán giả chuộng những giai điệu dễ nhớ, phần vũ đạo lôi cuốn và dễ làm theo.

'Hai phút hơn' - Pháo (Kaiz remix) MV "Hai phút hơn" phiên bản Kaiz remix với nhân vật hoạt hình nhảy lắc hông ra mắt tháng 11/2020, hiện đạt gần 200 triệu lượt xem trên Youtube. Video: Light Night Music

Pháo cho biết cô mượn hình ảnh người say để khắc họa tâm trạng của những người đang chìm đắm trong men say tình yêu. Qua câu chuyện hai người yêu nhau, mượn cớ say rượu để bày tỏ tình cảm, ca sĩ muốn khích lệ những ai đang yêu thầm mạnh dạn thổ lộ:

"Một hai ba bốn hai ba một

Hình như anh nói anh say rồi

Một hai ba bốn hai ba một

Hình như anh nói anh yêu em rồi"

Vốn được viết để chia sẻ với bạn bè, Pháo không nghĩ bài hát lan tỏa khắp thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho cô. Hồi tháng 7, cô được rapper Mỹ gốc Việt Tyga đề nghị hợp tác, phát hành bản remix. Cô nói: "Thành công của ca khúc nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, nó không khẳng định tài năng hay vị thế của tôi trong làng nhạc vào lúc này. Tôi muốn trở thành một rapper có thể sáng tác, hát, rap và hoạt động âm nhạc một cách tự do, theo sở thích của mình".

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, được biết đến qua chương trình King of Rap. Cô hiện là sinh viên ngành Thanh nhạc, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Rapper Pháo viết ca khúc "Hai phúc hơn" ở tuổi 17, gây sốt trên nhiều mạng xã hội quốc tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiểu Nhân