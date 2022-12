Đàn em bà Mười Tường 'canh' lực lượng chống buôn lậu thế nào

An GiangNhững người dưới trướng bà Mười Tường vờ đi câu, nấu cơm giúp lực lượng chống buôn lậu để nắm hoạt động báo cho đồng phạm mang vàng, USD qua biên giới.

Hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức trùm buôn lậu Mười Tường, 53 tuổi) cùng 24 đồng phạm được Công an tỉnh An Giang nêu trong kết luận điều tra bổ sung, vừa chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố về tội Buôn lậu và Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới theo Điều 188 và 189 Bộ luật Hình sự.

Bà Mười Tường từng bị phạt 6 năm tù về tội Buôn lậu. Chấp hành án xong, bà này về An Giang tiếp tục hoạt động phạm pháp dưới vỏ bọc là chủ hàng loạt cơ sở làm ăn, kinh doanh hàng điện lạnh, điện tử, vàng, đôla... với giá trị rất lớn. Dưới trướng bà này có rất nhiều đàn em. Nữ đại gia miền Tây có mối quan hệ rộng và nổi danh qua các sự kiện làm từ thiện.

Trong vụ án này, nhà chức trách xác định bà Mười Tường có vai trò chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu vàng, vận chuyển trái phép USD qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Số vàng tang vật bị cảnh sát thu giữ ngày 30/10/2020. Ảnh: An Phú

Kết quả điều tra xác định, khoảng 6h30 ngày 30/10/2020, theo chỉ đạo của bà trùm, Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường) chạy vỏ lãi đến khu vực cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia để lo việc vận chuyển USD sang nước bạn rồi đưa vàng ngược về Việt Nam giao cho các tiệm kim hoàn Trương Hưng, Vân Anh, Kim Ngọc Mai và ông Dương Công Cường.

Để phi vụ trót lọt, Út cùng Phạm Tấn Lộc giao nhiệm vụ cho Phan Văn Bồ chạy vỏ lãi dọc tuyến sông Châu Đốc - An Phú nhằm canh chừng lực lượng chức năng ở đường thuỷ. Trên bộ, Võ Văn Kha được phân công chạy xe máy theo dõi khu vực phường đội Vĩnh Nguơn, đường Tuy Biên (TP Châu Đốc) đến giáp ranh xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú); Nguyễn Văn Sỹ và Trần Hoàng Yên "thám thính" khu vực cầu Cồn Tiên (giáp ranh huyện An Phú - TP Châu Đốc) và hầm cá của bà trùm ở xã Đa Phước, huyện An Phú.

Ở một hướng khác, Võ Minh Tâm được "cài" vào chốt liên ngành chống buôn lậu đóng gần cầu Chắc Ry (phường Vĩnh Nguơn) với vai lo cơm nước cho lực lượng để dễ nghe ngóng thông tin về hoạt động tuần tra, báo về cho đồng phạm ứng phó. Còn Huỳnh Công Minh giả là người đi giăng câu bắt cá để canh chừng lực lượng chức năng ở khu vực cánh đồng ngập nước (phía sau phường đội Vĩnh Nguơn).

Cùng lúc, Lộc chạy môtô đến nhận 400.000 USD của tiệm vàng Vân An và Kim Ngọc Mai (TP Châu Đốc) đem về nhà Mười Tường. Người này cùng Lê Thị Bạch Vân cho USD vào bọc nylon rồi cùng 3 người khác mang đến phủ thờ của bà trùm ở xã Đa Phước, huyện An Phú. Tại đây, họ nhận thêm 3,2 triệu USD của tiệm vàng Trương Hưng (TP Châu Đốc).

Do từng vận chuyển tiền, vàng cho nhiều tiệm và cá nhân nên đường dây của bà Mười Tường phải đặt ký hiệu riêng, tránh nhầm lẫn: Vh - tiệm vàng Trương Hưng; VI - tiệm Trương Liêm; số 9 - tiệm Vân An; 2 - tiệm Kim Ngọc Mai; KK là ký hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường.

Tiếp đó, Lộc bỏ tất cả 3,6 triệu USD vào khoang của 2 chiếc vỏ lãi, cùng Nguyễn Văn Minh chở sang Campuchia giao cho các đầu nậu tên Tuốt, Hía, Pha Na để nhận vàng về.

Trưa cùng ngày, Minh chạy một chiếc vỏ lãi (không chở vàng lậu) quay về và được Út chỉ đạo cố tình phóng thật nhanh để lực lượng chống buôn lậu nghi ngờ đuổi theo vây bắt, kiểm tra... Phần Lộc chạy chiếc vỏ lãi còn lại chở 51 kg vàng lậu đựng trong 3 bao nylon từ Campuchia về khu vực biên giới Việt Nam, bỏ sang vỏ lãi của Út chờ sẵn. Ông ta sau đó điều khiển vỏ lãi cập vào bờ sát đường Tuy Biên (đối diện hầm cá của bà trùm) để đồng phạm đưa các bao vàng lên xe máy chở đi. Tuy nhiên, công an bất ngờ ập tới bắt được Trần Văn Hải cùng tang vật.

Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, cảnh sát thu giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD... Sau đó, 3 người ra bị đầu thú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bà Mười Tường cùng 7 đàn em khác đã nhanh chân bỏ trốn. 8 tháng sau, bà trùm bị bắt, các đàn em lần lượt ra đầu thú.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ buôn lậu 51 kg vàng ngày 30/10/2020. Ảnh: An Phú

Quá trình điều tra, bà Mười Tường khai, khoảng năm 2019 được vợ chồng bà Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường đề nghị "cho đàn em vận chuyển vàng và đôla kiếm tiền xài", còn bị can sẽ được cho mượn vốn không tính lãi, nên đồng ý.

Phạm Tấn Lộc cho biết đã 2 lần đến nhà ông Dương Công Cường nhận USD để vận chuyển sang Campuchia và mang vàng lậu về Việt Nam. Trong số 51 kg vàng bị công an bắt ngày 30/10/2020 có một kg đánh dấu KK - là của vợ chồng ông này. Cảnh sát cũng thu được các dữ liệu điện tử khi khám xét nhà của vợ chồng ông Cường thể hiện việc giao dịch USD, vàng với một số người Campuchia.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định vợ chồng ông Cường có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong thời gian dài. Tuy nhiên, ông Cường khai việc có một kg vàng (trong tổng số 51 kg vàng do đàn em Mười Tường nhập lậu) là do bản thân tự đặt mua với phía Campuchia, vợ không biết. Vì thế, cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở xác định trách nhiệm hình sự đối với bà Trịnh Kim Ba.

Ngoài ra, Lộc còn khai, trước vụ vận chuyển 51 kg vàng khoảng 5 ngày đã cùng Minh, Mai Ngọc Phấn mang trót lọt 200.000 USD của tiệm vàng Trương Liêm ở TP Châu Đốc sang Campuchia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phấn đến tiệm vàng lấy tiền công 100 USD về nộp cho Hạnh.

Công an tỉnh An Giang xác định đây là là đường dây buôn lậu chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, nhiều tầng nấc trung gian; có nhiều người Việt Nam và Campuchia tham gia trong nhiều năm liền trên tuyến biên giới nhưng chưa bị cơ quan nào phát hiện, xử lý.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức bà trùm Mười Tường) tại phiên phúc thẩm vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới. Ảnh: An Phú

Quá trình điều tra bổ sung, bà Mười Tường khai trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình chi 2 tỷ đồng cho một số người nhằm mục đích "chạy án" để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. "Nội dung này không liên quan đến vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền tệ qua biên giới nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", kết luận điều tra bổ sung nêu. Một số bị can còn đứng tên nhiều bất động sản, ôtô cho bà trùm, đang bị làm rõ dấu hiệu tội Trốn thuế và Rửa tiền.

Ngoài vụ án này, bà Hạnh đã bị khởi tố 5 lần để điều tra về các hành vi Buôn lậu một lượng lớn đường cát năm (2018), Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD năm 2019, 200.000 USD năm 2020), Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Rửa tiền (năm 2021).

Mới đây, hôm 21/11, sau hơn một tuần xét xử phúc thẩm và nghị án, TAND Cấp cao tại TP HCM cho rằng đủ căn cứ xác định bà Hạnh đã chỉ đạo đàn em vận chuyển 470.000 USD trái phép qua biên giới nên bác đơn kêu oan, giữ nguyên bản án sơ thẩm 8 năm tù. Tòa cũng bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 4 năm tù đối với các đàn em của Hạnh là Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh (31-41 tuổi).

Cửu Long