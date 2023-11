Dàn diễn viên tiền truyện 'The Hunger Games'

Viola Davis

Ngôi sao hóa thân tiến sĩ Volumnia Gaul, quản trò của Hunger Games lần thứ 10, đồng thời là giảng viên tại trường đại học ở Capitol. Gaul từng là bác sĩ sản khoa, sớm nghỉ việc vì nhận ra không phù hợp với nghề. Ban đầu Coriolanus Snow bất mãn với tiến sĩ, nhưng Gaul lại là người cổ vũ Snow trở thành ác nhân sau này.

Viola Davis, 58 tuổi, lớn lên trong khu ổ chuột ở miền Nam Carolina (Mỹ). Davisbén duyên với phim ảnh khi đang học trung học, đoạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Cô từng nhận đề cử Oscar với vai diễn trong Doubt (2008), The Help (2011) và Ma Rainey's Black Bottom (2021), đoạt giải Nữ phụ xuất sắc năm 2017. Năm 2015, Davis giành giải Emmy cho Nữ chính xuất sắc với series How To Get Away With Murder.

Davis kết hôn với đồng nghiệp Julius Tennon tháng 6/2003. Năm 2011, cả hai nhận nuôi con gái, tên Genesis.