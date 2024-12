Phim Thái 'Gia tài của ngoại' vào đề cử rút gọn Oscar

"Gia tài của ngoại" cạnh tranh 14 tác phẩm của Brazil, Canada, Pháp ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2025.

Hôm 17/12 (giờ California, tức sáng 18/12 giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của 10 hạng mục Oscar. Theo Hollywood Reporter, Gia tài của ngoại gây bất ngờ khi xuất hiện trong top 15 Phim quốc tế xuất sắc. Tác phẩm không tham gia các liên hoan phim lớn nhưng trở thành hiện tượng truyền miệng khắp châu Á, thu về hơn 50 triệu USD toàn cầu.

Trailer 'Gia tài của ngoại' Trailer "Gia tài của ngoại" (tên tiếng Anh là "How to Make Millions Before Grandma Dies"). Video: GDH

Dự án do Pat Boonnitipat đạo diễn, Thodsapon Thiptinnakorn (Lừa đểu gặp lừa đảo, Ngược dòng thời gian để yêu anh) biên kịch. Nội dung xoay quanh chàng trai thất nghiệp tên M (Billkin Putthipong đóng). Mang ước mơ trở thành một streamer, M vùi đầu vào việc livestream chơi game, nhưng công việc không khả quan khi chỉ có vài người xem. Một ngày, M nghe tin bà ngoại mắc ung thư giai đoạn cuối. Cậu nhớ đến cô em họ Mui (Tu Tontawan) được thừa kế biệt thự từ việc chăm sóc người ông. Lúc này, M mang hy vọng được bà cho căn nhà trước khi qua đời.

Chủ đề chính của phim kết hợp giữa câu chuyện về tham vọng cá nhân và tình cảm gia đình. Ban đầu, khi M đến chăm sóc bà, hai nhân vật chính không hợp cách nói chuyện và lối sống, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Khi ở với bà, M sống lại ký ức tuổi thơ, được ngoại chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ.

Diễn viên chính "Gia tài của ngoại" Billkin Putthipong (phải) và Usha Seamkhum. Ảnh: GDH

Sau khi phát hành ở Thái Lan đầu tháng 4, Gia tài của ngoại đạt 320,7 triệu baht (hơn 220 tỷ đồng), là tác phẩm ăn khách nhất thị trường nội địa từ đầu năm đến nay, đồng thời gây sốt nhiều nước lân cận. Tại Việt Nam, phim thu về hơn 89 tỷ đồng sau hai tuần công chiếu, theo Box Office Vietnam.

Pat Boonnitipat cho biết dù phim đầu tay đạt doanh thu ngoài mong đợi, điều anh quý nhất là tình cảm gắn kết giữa các thành viên êkíp. "Tôi cũng không áp lực phải vượt qua dự án tiếp theo, chỉ suy nghĩ cách làm phim tốt nhất có thể", anh nói.

* Danh sách top 15 phim quốc tế hay nhất Oscar 2025

Ở vòng sơ tuyển, hạng mục Phim quốc tế xuất sắc có sự góp mặt của các tác phẩm đến từ 85 quốc gia. Nhiều tác phẩm thắng giải ở các liên hoan phim được chọn vào danh sách như I'm Still Here (Brazil) - giải Kịch bản xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2024, Kneecap (Ireland) - đoạt giải thưởng do khán giả bình chọn Liên hoan phim Sundance 2024, Waves (Cộng hòa Czech) - thắng giải khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Karlovy Vary 2024. Một bộ phim khác là Touch (Iceland), không xuất hiện ở các liên hoan phim nổi tiếng nhưng gây ấn tượng trong đợt phát hành ở Mỹ.

Những năm gần đây, Việt Nam tham gia sơ tuyển với các đề cử như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc, Bố già, Tro tàn rực rỡ, nhưng đều trượt. Hồi tháng 9, Đào, phở và piano được gửi tới ban tổ chức nhưng không có tên trong top 15.

Trailer 'I'm Still Here' Trailer "I'm Still Here". Video: Sony Pictures Classics

Giới chuyên môn nhận xét dù Viện Hàn lâm nỗ lực đa dạng hóa tác phẩm nước ngoài, 10 trong số 15 phim đến từ các quốc gia châu Âu. Đại diện châu Á có hai phim - From Ground Zero (Palestine) và Gia tài của ngoại (Thái Lan), khu vực Nam Mỹ có I'm Still Here (Brazil), Bắc Mỹ là Universal Language (Canada). Tác phẩm duy nhất từ châu Phi là Dahomey (Senegal).

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Việc bỏ phiếu đề cử giải thưởng năm sau sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12/1/2025. Top 5 được công bố vào ngày 17/1 cùng năm, vòng bỏ phiếu cuối sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 18/2/2025. Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 được phát sóng ngày 2/3. Đầu tháng 3 năm nay, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đại thắng với bảy giải, gồm Phim hay nhất.

Quế Chi