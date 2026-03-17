Dân công sở Mỹ bỏ ôtô, đạp xe, làm từ xa để né 'bão' giá

Thấy giá nhiên liệu tăng vọt, Boris Kagarlitskiy quyết định cất chiếc Lexus ở nhà, lôi xe đạp cũ ra lau chùi để bắt đầu chuỗi ngày đi làm bằng sức người.

"Tập thể dục là chính, nhưng giá xăng đắt đỏ cũng là động lực không nhỏ", Boris Kagarlitskiy, một chuyên gia quản lý tài sản ở bang Ohio, chia sẻ về quyết định thay đổi thói quen di chuyển của mình.

Lần đầu tiên trong gần 4 năm qua, giá dầu thô thế giới vượt mốc 100 USD một thùng. Bão giá nhiên liệu lập tức dội thẳng vào một hoạt động thường nhật của hàng triệu người lao động: Hành trình đi làm mỗi sáng.

Tại Mỹ, áp lực nhiên liệu đang đè nặng lên vai giới văn phòng. Khảo sát năm 2025 của Owl Labs cho thấy việc di chuyển bằng ôtô cá nhân khiến dân công sở tại đây tốn trung bình 15 USD tiền xăng và 9 USD tiền đỗ xe mỗi ngày.

"Chi phí đi lại tăng vọt do giá xăng chẳng khác nào một đợt giảm lương gián tiếp", Jarah Euston, Tổng giám đốc nền tảng việc làm WorkWhile ở San Francisco nhận định. Bà cho rằng trên bình diện toàn cầu, những công ty tiên phong mang đến lựa chọn làm từ xa, linh hoạt giờ giấc hoặc hỗ trợ đi chung xe sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh để thu hút nhân tài.

Ảnh minh họa: Seatle Times

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không diễn ra đồng đều. Chuyên gia kinh tế Aaron Sojourner tại Viện Nghiên cứu Việc làm W.E. Upjohn đánh giá, trong bối cảnh thị trường lao động toàn cầu vẫn ảm đạm, nhân viên không có nhiều ưu thế để gây sức ép đòi quyền làm việc từ xa. "Một chuyến đi làm tốn kém hơn có lẽ chưa đủ sức nặng khiến một người lao động nộp đơn nghỉ việc", ông nhận định.

Dù vậy, nếu nhiên liệu tiếp tục neo cao, bài toán giữ chân nhân sự chắc chắn sẽ làm đau đầu các nhà quản lý, đặc biệt ở những khu vực thiếu hụt giao thông công cộng. Nhận thấy sức ép này, nhiều công ty đã nhanh chóng hành động để ổn định tâm lý nhân viên. Josh Wahls, nhà sáng lập công ty môi giới bảo hiểm Insurance By Heroes, quyết định duy trì chính sách làm việc từ xa 100%. "Giá xăng hiện tại càng khiến tôi quả quyết không bao giờ lôi kéo đội ngũ trở lại văn phòng", ông khẳng định.

Tương tự, tại công ty du lịch Nashville Adventures, ngay sau khi nghe nhân viên than vãn chi phí đi lại, Tổng giám đốc Paul Whitten lập tức cho bộ phận hành chính làm ở nhà hai ngày mỗi tuần. "Đây là một quyết định quá dễ dàng để giữ lửa cho đội ngũ", Whitten chia sẻ.

Với những người bắt buộc phải đến công ty, bài toán chi phí đòi hỏi sự đánh đổi. Đạp xe giúp Kagarlitskiy tiết kiệm tiền, nhưng thời gian đi lại đội lên gấp đôi, chưa kể rủi ro vào ngày mưa. Trong khi đó, Meir Sabbagh, quản lý tại một công ty truyền thông, vẫn chọn lái chiếc BMW đi làm quãng đường 4 tiếng mỗi ngày đến Manhattan chỉ vì muốn không gian riêng tư. "Tôi có thể gào thét hát nhạc Kpop trong xe", anh nói.

Mặc dù giá xăng tăng khiến anh cân nhắc đi tàu hỏa, Sabbagh vẫn e ngại việc phụ thuộc vào giờ tàu chạy vì thường xuyên làm thêm giờ. Dù được phép làm ở nhà hai ngày một tuần, Sabbagh vẫn thích không khí tại văn phòng. "Đến trạm và nhìn bảng giá xăng nhảy múa thật tồi tệ, nhưng đành chịu thôi", anh nói

Bảo Nhiên (Theo BI)