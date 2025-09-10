Dàn chuyên gia bàn luận công nghệ nâng cơ Ultherapy Prime

TP HCMKhách mời có cơ hội tìm hiểu về công nghệ Ultherapy Prime, trao đổi trực tiếp với 13 chuyên gia, bác sĩ da liễu có tiếng, tại sự kiện hôm 8/9.

Merz Aesthetics phối hợp Aesthetic And Health tổ chức lễ ra mắt công nghệ Ultherapy Prime cùng giải thưởng Golden Record Award 2025, tại Thiskyhall Sala. Khách mời có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với 13 chuyên gia, bác sĩ da liễu có tiếng tại Việt Nam lẫn quốc tế. Ông Tingsong Lim - gương mặt tiêu biểu của y học thẩm mỹ châu Á - là chủ tọa chương trình.

Lãnh đạo cấp cao Merz Aesthetics tại sự kiện Ultherapy Prime - Golden Record Award Vietnam 2025. Từ trái sang: Giám đốc khu vực Đông Nam Á Victor Liew; Chủ tịch khu vực Raymond Ong, Global KOL Tingsong Lim, Giám đốc marketing Racheal How và Giám đốc lâm sàng Kathlea Newland. Ảnh: Aesthetic And Health

Trên sân khấu chính, bác sĩ Tingsong Lim - tác giả khái niệm "Facial Overfilled Syndrome" (hội chứng khuôn mặt tiêm đầy quá mức) - cập nhật thông tin mới, góc nhìn toàn cầu, giúp bác sĩ trong nước tiếp cận tiêu chuẩn trị liệu đang được áp dụng tại nhiều quốc gia.

Trước đó, ông Tingsong Lim thường tham gia các hội thảo quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong đa lĩnh vực thẩm mỹ khuôn mặt, cơ thể, filler, rối loạn sắc tố, công nghệ laser hay y học tái tạo.

Chủ tọa, bác sĩ Tingsong Lim (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia thảo luận về Ultherapy Prime. Ảnh: Aesthetic And Health

Chương trình còn quy tụ nhiều bác sĩ, chuyên gia da liễu, thẩm mỹ nội khoa Việt Nam. Họ lần lượt báo cáo, chia sẻ đề tài chuyên sâu về nâng cơ, trẻ hóa, tối ưu hiệu quả làm đẹp không xâm lấn.

"Ultherapy Prime thể hiện khát vọng nâng tầm trải nghiệm thẩm mỹ không phẫu thuật: chính xác, hiệu quả, thoải mái hơn, nhưng vẫn giữ trọn triết lý ‘tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, lành tính’ của chúng tôi", đại diện Merz Aesthetics nói.

Bên cạnh đó, giải Golden Record Award vinh danh đối tác đóng góp nổi bật cho ngành thẩm mỹ nước nhà. Ban tổ chức đề các cao tiêu chí sau: số lượng ca trị liệu thành công, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn y khoa và đóng góp cho cộng đồng.

Nhiều năm nay, trong hệ sinh thái Merz Aesthetics, Golden Record Award được định vị là "huy chương danh dự", thước đo uy tín cho bác sĩ ở Đông Nam Á.

Màn ra mắt của công nghệ Ultherapy Prime. Ảnh: Aesthetic And Health

Việt Nam thuộc nhóm thị trường thẩm mỹ tăng trưởng nhanh nhất châu Á, với mức trung bình 10-15% mỗi năm (số liệu 2024). Thực tế này đòi hỏi ngành phải đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới.

"Ultherapy Prime Launching - Golden Record Award 2025 không chỉ là lễ ra mắt công nghệ mới, mà còn là diễn đàn kết nối chuyên gia, hướng tới chuẩn hóa quy trình trị liệu, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thiết lập tiêu chuẩn mới cho thị trường thẩm mỹ", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Đông Vệ