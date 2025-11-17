Đam mê bóng đá của tân Thị trưởng New York

Zohran Mamdani - người trở thành Thị trưởng trẻ nhất New York kể từ năm 1892 - vốn hâm mộ Arsenal và từng mua cổ phần để cứu một đội bóng Tây Ban Nha năm 21 tuổi.

Zohran Mamdani tại New York, Mỹ, ngày 4/11/2025. Ảnh: Reuters

Năm 2012, khi đứng bên bờ vực thẳm với nguy cơ giải thể, Real Oviedo - CLB lúc ấy đang ở giải hạng Ba Tây Ban Nha - mở một đợt tăng vốn mang tính sống còn. Họ cần khoảng 2,3 triệu USD để tồn tại. Một chiến dịch "giải cứu" bùng nổ với quy mô toàn cầu diễn ra. Tổng cộng, 36.962 cá nhân từ 86 quốc gia đã mua hết số cổ phần với giá trị mỗi cổ phiếu khoảng 12,5 USD của Oviedo, giúp CLB tiếp tục được tồn tại và sau 24 năm quay trở lại La Liga ở mùa giải này.

Ngoại trừ Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez, hàng ngàn người cứu rỗi Oviedo ngày ấy hoàn toàn vô danh suốt nhiều năm. Nhưng một trong số đó, sau hơn một thập kỷ, trở thành tân Thị trưởng New York, là Zohran Mamdani.

13 năm trước, ông hưởng ứng lời kêu gọi của ký giả bóng đá nổi tiếng Sid Lowe từ báo Anh The Guardian, mua lấy cổ phần của Oviedo. Trong một bài đăng vào lúc 17h47 ngày 9/11/2012 trên mạng xã hội Twitter (giờ là X), Mamdani khi ấy 21 tuổi từng viết: "Xin chào Sid Lowe, tôi vừa mua một cổ phần, liệu tôi có phải là cổ đông Oviedo đầu tiên sống ở bang Maine của Mỹ? #SOSRealOviedo".

Ngoài việc là cổ đông của CLB xứ Asturias, Mamdani còn có mối liên hệ chặt chẽ với bóng đá, đặc biệt là Arsenal, khi từng công khai mình là fan đội chủ sân Emirates. Ngoài ra, trước khi dấn thân vào chính trị, ông cũng từng chơi bóng không chuyên. Mamdani từng viết trên mạng xã hội năm 2020: "Những màn trình diễn hay nhất trên sân của tôi diễn ra ở trường trung học, khi tôi ghi bàn hết mức có thể cho Wolverines (đội bóng của trường Bronx High School of Science ở New York)".

Sinh ra ở Kampala, Uganda, tân Thị trưởng New York – người trẻ nhất từ năm 1892 – đã phát động chiến dịch Game over Greed (Bóng đá vượt trên Lòng tham) vào tháng 9 năm nay, chưa đầy một năm trước khi World Cup đổ bộ lên nước Mỹ. Chiến dịch này yêu cầu LĐBĐ thế giới (FIFA) trích ra một phần vé cho cư dân New York, đồng thời giảm 15% giá vé tại quầy cho họ.

Ngoài ra, chính trị gia đại diện cho đảng Dân chủ Mỹ này còn kêu gọi FIFA kiểm soát và hạn chế nạn bán lại vé, một hoạt động dù bị truy quét nhưng ngày càng phổ biến trước mọi sự kiện thể thao lớn.

"World Cup sẽ đến New York trong chưa đầy một năm, và với tư cách một fan bóng đá chân chính, tôi rất phấn khích", Mamdani mở đầu video quảng bá chiến dịch, đăng một ngày trước đợt FIFA mở bán vé sớm cho World Cup 2026. "Nhưng liệu có cư dân New York thuộc tầng lớp lao động nào đủ khả năng để đến sân? Lần đầu tiên, FIFA áp dụng cái gọi là giá vé linh động, nghĩa là trên chính nền tảng của họ, vé có thể được bán lại mà không giới hạn. Nghĩa là một người có thể mua vé 60 USD rồi ngay sau đó rao bán 6.000 USD. Đồng thời, khác với ba kỳ World Cup gần nhất, không có suất vé dành riêng cho cư dân địa phương. Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới diễn ra ngay tại thành phố bạn sống, nhưng bạn không thể tận hưởng vì lạm phát giá vé".

Trong lúc chờ đợi các yêu cầu của mình được đáp ứng trước World Cup 2026, Mamdani ít nhất có lý do để ăn mừng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng New York hôm 5/11 vừa qua. Kèm theo đó là một lời chúc đặc biệt từ chính Oviedo. Sau khi xác nhận mối liên hệ của Mamdani với lịch sử CLB, mạng xã hội X của đội chủ sân Carlos Tartiere đã đăng: "Chúc mừng chiến thắng của ông! Từ nay, New York đã mang thêm chút màu xanh dương của Real Oviedo".

Hà Phương tổng hợp