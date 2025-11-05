New York có Thị trưởng 34 tuổi

Ông Zohran Mamdani được bầu làm Thị trưởng New York, trở thành người Hồi giáo đầu tiên và cũng là người trẻ nhất giữ chức vụ này trong hơn một thế kỷ.

Theo kết quả dự báo của truyền thông Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 4/11, ông Zohran Mamdani, 34 tuổi, đã đánh bại cựu thống đốc New York Andrew Cuomo, người tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, và ứng viên đảng Cộng hòa Curtis Sliwa để trở thành Thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Với kết quả này, ông Mamdani trở thành người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thập kỷ qua giữ chức vụ Thị trưởng New York, nơi có khoảng 8,5 triệu dân.

"Tương lai nằm trong tay chúng ta. Tôi có thể thấy bình minh của một ngày tốt đẹp hơn cho nhân loại", ông Mamdani tuyên bố trong tiếng vỗ tay tại lễ mừng chiến thắng ở Brooklyn, đồng thời cam kết sẽ cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động ở thành phố New York.

Ông Zohran Mamdani tại sự kiện mừng thắng cử ở Brooklyn, New York ngày 4/11. Ảnh: AFP

Ông Mamdani sinh ra trong gia đình gốc Ấn tại Uganda và đã sống ở Mỹ từ năm 7 tuổi, trở thành công dân nhập tịch vào năm 2018. Ông là con trai của nhà sản xuất phim Mira Nair và giáo sư kiêm chuyên gia về châu Phi Mahmood Mamdani.

Chiến thắng này là bước tiến đáng chú ý đối với ông Mamdani, vốn là nghị sĩ ít tiếng tăm khi bước vào cuộc đua giành chức thị trưởng năm ngoái. Ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hồi tháng 6 với cách biệt 12 điểm phần trăm, nhanh chóng trở thành một trong những chính trị gia được yêu mến và cũng gây chia rẽ nhất cả nước.

Một số cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử là miễn phí xe buýt trong thành phố, duy trì mức giá thuê nhà ổn định, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phổ cập, tăng lương tối thiểu vào năm 2030 và giảm chi phí sinh hoạt bằng cách tăng thuế đối với các tập đoàn lớn cũng như 1% người giàu nhất New York.

Mamdani gần đây khẩu chiến với Tổng thống Donald Trump, người thường xuyên chỉ trích ông và nhiều lần dọa cắt giảm ngân sách liên bang dành cho thành phố New York nếu ông Mamdani thắng cử.

Tổng thống Trump hôm 3/11 kêu gọi cử tri New York bỏ phiếu cho ứng viên Cuomo, cho rằng đây là lựa chọn "đỡ tồi tệ hơn" so với Mamdani. Ông gọi Mamdani là "người không có kinh nghiệm, hoàn toàn thất bại".

Mamdani từ lâu đã ủng hộ cho sự nghiệp của người Palestine. Ông mô tả Israel là "chế độ phân biệt chủng tộc" và gọi cuộc chiến ở Gaza là "tội ác diệt chủng", khiến một số người trong cộng đồng Do Thái tức giận. Những tháng gần đây, ông lên án mạnh mẽ chủ nghĩa bài Do Thái cũng như tình trạng bài Hồi giáo mà chính ông phải chịu đựng.

Huyền Lê (Theo NPR, AFP)