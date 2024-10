Đám cưới mỹ nhân Hàn và YouTuber ngồi xe lăn

Ca sĩ, diễn viên Hàn Song Ji Eun và YouTuber khuyết tật Park We cử hành hôn lễ trong tiếng hát, sự chúc mừng của bạn bè.

Theo Yonhap News, Ji Eun, 34 tuổi, khóc khi nghe chồng thề nguyện, Park We nói: "Hôm nay, 10 năm sau khi anh được chẩn đoán bị liệt, anh biết ơn vì nhận được món quà là em, người mà anh sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại".

Đám cưới diễn ra tại một khách sạn ở Seoul, tối 9/10, có sự tham gia của gia đình hai bên và nhiều người bạn của cô dâu, chú rể. Các nghệ sĩ Insooni, Jo Hye Ryun hát tặng đôi vợ chồng. Trên sân khấu, cô dâu nhún nhảy theo các bài hát còn chú rể vừa đẩy xe lăn vừa vẫy tay chào khách mời.

Đám cưới mỹ nhân Hàn và Youtuber bị liệt Vợ chồng Song Ji Eun ngày cưới, Park We hơn vợ hai tuổi. Video: Instagram/Miii

Diễn viên Park Seul Gi, một người bạn của Park We, viết trên trang cá nhân: "Ông trời phù hộ cho hôn nhân của cậu. Một buổi tối mùa thu dễ chịu, tất cả đều cầu mong cậu hạnh phúc. Đám cưới thật đẹp".

Park We là con của Park Chan Hong - đạo diễn loạt phim Giác quan thứ bảy, Gia đình kim chi, Don't look back: The Legend of orpheus, Beautiful World. Năm 2014, trong lúc ăn mừng được chuyển từ nhân viên tập sự sang chính thức tại công ty thời trang quốc tế, anh ngã từ độ cao 3 m ở một tòa nhà, tổn thương cột sống nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán Park We liệt toàn thân, không bao giờ có thể đi lại hay cử động ngón tay.

Đám cưới Song Ji Eun Cô dâu, chú rể chào khách mời. Video: Instagram/Miii

Trong tự truyện Phép màu cho chúng ta, anh viết từng suy sụp, chỉ muốn cuộc sống dừng lại khi 26 tuổi. Nhìn cha mẹ gượng cười che giấu nỗi đau, Park We thức tỉnh, chọn sự sống.

Suốt 5 năm sau đó, Park We vật lộn với những cơn đau, phần lớn nằm liệt giường với sự hỗ trợ của thiết bị y tế. Lúc ấy, anh chỉ mong có thể đứng dậy một lần hoặc tự chủ sinh hoạt. Nhờ tình yêu của gia đình và kiên trì tập luyện, anh dần hồi phục, chỉ liệt từ vùng thắt lưng trở xuống, có thể tự ngồi xe lăn. Năm 2019, Park We lập kênh YouTube Weracle, chia sẻ cuộc sống thường nhật, truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật. Hiện kênh YouTube của anh có hơn 850.000 người theo dõi.

Park We bên cô dâu Song Ji Eun. Ảnh: Nate

Năm 2022, Park We tình cờ gặp Song Ji Eun khi đến nhà thờ cầu nguyện, ấn tượng vì cô vui tính, dễ gần. Trong chương trình Jun Hyun Moo's Plan tháng 2, Ji Eun nói "yêu chàng trai ngồi trên xe lăn từ cái nhìn đầu tiên". Trong buổi hẹn hò sau đó, Park We hỏi ca sĩ có phiền hay xấu hổ khi đi cùng người khuyết tật như anh, Ji Eun nói "không, em rất thoải mái".

Họ công khai yêu nhau tháng 12/2023, lúc đó Park We viết trên trang cá nhân: "Cô gái tuyệt vời, ấm áp, chu đáo đã đến bên tôi. Tôi biết ơn khi gặp được người có trái tim mềm yếu nhưng luôn giữ niềm tin mãnh liệt". Cả hai nhiều lần sánh đôi dự sự kiện.

Song Ji Eun ra mắt cùng nhóm nhạc Secret năm 2009. Ngoài ca hát, cô đóng các phim truyền hình My Secret Romance, Melting Me Softly, The Man's Voice...

Như Anh