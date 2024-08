Mối tình truyền cảm hứng của mỹ nhân Hàn và YouTuber bị liệt

Osen cho biết Park We khá nổi tiếng ở showbiz Hàn, là con đầu lòng của ông Park Chan Hong - đạo diễn loạt phim Giác quan thứ bảy, Gia đình kim chi, Don't look back : The Legend of orpheus, Beautiful World. Thuở đôi mươi, anh từng làm khách mời một số dự án phim, radio hay show thực tế. Năm 2014, trong lúc ăn mừng được chuyển từ nhân viên tập sự sang chính thức tại công ty thời trang quốc tế, anh ngã từ độ cao 3 m ở một tòa nhà, tổn thương cột sống nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán Park We liệt toàn thân, không bao giờ có thể đi lại hay cử động ngón tay. Trong tự truyện Phép màu cho chúng ta, anh nói suy sụp, chỉ muốn cuộc sống dừng lại ở tuổi 26. Tuy nhiên nhìn cha mẹ gượng cười che giấu nỗi đau và già nua sau một đêm, anh thức tỉnh, chọn sự sống.