Đám cưới con gái Bill Gates chỉ mời khách đã tiêm vaccine

Jennifer Gates yêu cầu 300 khách dự tiệc cưới cuối tuần qua phải tiêm đủ liều vaccine Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi tới.

Con gái 25 tuổi của tỷ phú Bill Gates cuối tuần qua tổ chức hôn lễ với chồng Nayer Nasser tại điền trang ở North Salem, ngoại ô New York. Lễ cưới trị giá hai triệu USD có sự tham dự của 300 khách mời là người thân và bạn bè. Tất cả đều phải tiêm đủ vaccine Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trước khi tới buổi lễ.

"Chúng tôi còn chuẩn bị sẵn cả khẩu trang. Chúng tôi thấy vô cùng may mắn khi có thể an toàn quây quần bên những người thân yêu. Chúng tôi biết ngoài kia có nhiều người không may mắn như vậy, đặc biệt là khi Covid-19 vẫn tàn phá ở Mỹ và toàn thế giới", Jennifer Gates chia sẻ với tờ Vogue hôm 18/10.

Jennifer Gates cùng chồng Nayer Nasser trong lễ cưới hôm 17/10. Ảnh: Instagram/nayelnassar.

Jennifer cũng ám chỉ tới cuộc ly hôn của bố mẹ hồi tháng 5 khi nói rằng đây là một năm đầy khó khăn cho vợ chồng cô, khi gia đình phải trải qua những sự thay đổi.

Jennifer và chồng đã kết hôn theo nghi thức Hồi giáo vào tối 15/10, trước khi lễ cưới chính thức diễn ra vào chiều 17/10. Con gái cả nhà Gates được cả bố và mẹ dẫn vào lễ đường, dù hai người đã ly hôn.

Sau khi kết thúc lễ cưới, ái nữ nhà tỷ phú Mỹ cùng chồng đều đăng lên Instagram khoe ảnh cưới đẹp như mơ. Chú rể Nayer Nasser, 30 tuổi, là con một gia đình triệu phú gốc Ai Cập.

Ngọc Ánh (Theo NY Post)