Đâm chết vợ cũ khi bị từ chối nối lại tình cảm

Hà TĩnhBiết vợ cũ vừa từ nước ngoài về thăm gia đình, Trần Văn Thắng tìm đến nhà xin nói chuyện riêng và đâm chết chị này bằng con dao thủ sẵn trong túi.

Ngày 17/4, Thắng, trú phường Hà Huy Tập, đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Thắng và chị Lê Thị Minh, 40 tuổi, cưới nhau hàng chục năm trước, đã ly hôn, có hai con chung. Chị Minh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài 8 năm nay, mới về quê thăm gia đình được 5 ngày.

Nghi can Thắng. Ảnh: Hùng Lê

Biết tin vợ cũ về nước, khoảng 21h30 ngày 16/4, Thắng đến nhà em trai của vợ cũ ở tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh), đề nghị mọi người lánh mặt để nói chuyện riêng.

Nhà chức trách cáo buộc, trong lúc đang đối thoại tại thềm nhà, Thắng đề cập đến việc hàn gắn tình cảm, song chị Minh không đồng ý. Bực tức, Thắng rút dao thủ sẵn trong áo, đâm hai nhát vào vợ cũ. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi.

Gây án xong, Thắng bỏ chạy khỏi hiện trường, đến 23h cùng ngày bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cánh đồng gần nhà.

Đức Hùng