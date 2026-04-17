Xin nói chuyện riêng rồi đoạt mạng vợ cũ

Hà TĩnhĐến nhà bố mẹ vợ cũ xin nói chuyện riêng, Trần Văn Thắng, 45 tuổi, bất ngờ rút dao tấn công chị này khiến tử vong.

Ngày 17/4, Thắng, trú phường Hà Huy Tập, đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Thắng và chị Lê Thị Minh, 40 tuổi, cưới nhau hàng chục năm trước, đã ly hôn, có hai con chung. Chị Minh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhiều năm, mới về quê.

Nghi can Thắng (giữa) lúc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Hùng Lê

Khoảng 21h30 ngày 16/4, Thắng tới nhà bố mẹ vợ cũ ở tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh), đề nghị hai người lánh mặt để nói chuyện riêng với chị Minh.

Nhà chức trách cáo buộc, trong lúc đang đối thoại, Thắng bất ngờ cầm dao tấn công chị Minh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xe cứu thương tại hiện trường. Ảnh: Hùng Lê

Gây án xong, Thắng chạy ra cánh đồng gần nhà gọi điện thoại, sau đó bị lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.

Nhà chức trách đang khám nghiệm hiện trường, chưa công bố lời khai của nghi phạm.

Đức Hùng