Đảm bảo an toàn cho người dân về quê trong mưa bão

Các tỉnh, thành được yêu cầu dừng di chuyển, bố trí nơi ở tạm thời cho người dân về quê trong thời gian bão Lionrock và Kompasu ảnh hưởng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng 10/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhận định bão Lionrock dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và bão Kompasu sắp tới xuất hiện trong tình huống đặc biệt khi có Covid-19 và dòng người về quê khá lớn. "Để người dân đang đói, đi đường không có trang bị rất nguy hiểm", ông Thành nói.

Phó thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai giao trách nhiệm cho các địa phương không chủ quan vì "nếu bão vào đúng tuyến đường di chuyển thì làm sao người dân có chỗ trú tránh". "Các đồng chí cần bàn kỹ giải pháp cho tình huống có Covid-19, có dòng người di chuyển. Các địa phương có thể đã có phương án, nhưng không cẩn thận có thể bỏ sót", ông nói.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo trong cuộc họp sáng 10/10. Ảnh: Gia Chính

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đã đề nghị các tỉnh, thành phố gồm TP HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương trong 10 ngày tới thông tin đến người dân nguy cơ thiên tai từ Hà Tĩnh trở ra, đặc biệt là các điểm gây ngập lụt trên quốc lộ 1. "Thông tin không phải để cấm về quê mà giúp bà con chủ động sắp xếp tính hợp lý. Các địa phương dọc quốc lộ 1 tính toán lượng mưa xem chỗ nào ngập lụt thì thành lập trạm trung chuyển để đưa bà con qua điểm ngập lụt", ông Hiệp nói.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết công an ghi nhận khoảng 26.000 lao động đang từ các tỉnh phía Nam về quê trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. "Dòng người về quê vẫn sẽ tiếp tục, chúng tôi đã chỉ đạo cho công an các tỉnh dừng toàn bộ hoạt động di chuyển của người dân từ phía Nam ra trong thời gian ảnh hưởng của bão", ông Nguyên nói và cho biết đã đề nghị các tỉnh bố trí nhà văn hóa để cho người dân tránh, trú tạm.

Công an các tỉnh hiện đã huy động 3.000 chiến sĩ, 8.000 phương tiện dẫn đoàn, xe chở quân ứng trực trên 2.000 điểm xung yếu về giao thông để hỗ trợ người dân về quê.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy bão Lionrock đã tan trong khi bão Kompasu đang tiến vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, sáng nay bão Lionrock đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến hết ngày 11/10 sẽ gây mưa ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng phổ biến 150-200 mm, có nơi trên 250 mm; Tây Bắc Bộ 50-100 mm. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa 100-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Đêm mai rạng sáng 12/10, bão Kompasu đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ tám ở khu vực này. Ông Khiêm nói bão Kompasu sẽ đi nhanh, khoảng 20-25 km/h, đến quần đảo Hoàng Sa sẽ đạt cấp 10-11, giật cấp 13.

"Khi qua quần đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của không khí lạnh, bão giảm 2-3 cấp, vào gần vùng biển Việt Nam còn cấp 9. Xác xuất cao nhất bão sẽ đi vào đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khoảng ngày 13-14/10", ông Khiêm nói.

