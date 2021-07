Đăk Nông có tân giám đốc Công an

Đại tá Bùi Quang Thanh, 44 tuổi, Phó giám đốc Công tỉnh Quảng Bình, được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông.

Quyết định được Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an trao cho đại tá Bùi Quang Thanh chiều 14/7.

Đại tá Bùi Quang Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ, chiều 14/7.

Đại tá Thanh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông thay đại tá Hồ Văn Mười, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông, hôm 30/6.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Bùi Quang Thanh hứa nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên địa bàn; phát huy cao độ trách nhiệm, cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Đăk Nông trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Thanh quê huyện Bố Trạch, từng làm cán bộ, Phó đội trưởng, Phó, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, Trưởng công an thị xã Ba Đồn. Từ năm 2017 đến nay, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Trần Hoá