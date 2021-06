Giám đốc Công an làm Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Sáng 30/6, kỳ họp lần thứ nhất, HĐND Đăk Nông khóa IV đã bầu ông Hồ Văn Mười làm Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Nguyễn Đình Trung, 48 tuổi, được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk hồi đầu tháng 5.

Ông Đỗ Văn Mười, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông. Ảnh: Ngọc Oanh

Trước đó, HĐND đã bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Nông khóa IV thay ông Lê Diễn (nghỉ hưu).

Đại tá Hồ Văn Mười 52 tuổi, quê xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Đại học An ninh Nhân dân, cử nhân Kinh tế, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước...

Ông từng làm cán bộ trinh sát thuộc Bộ Công an; Trưởng phòng Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai; Phó cục trưởng Cục An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa... Từ tháng 12/2019 đến nay giữ chức, ông Giám đốc Công an Đăk Nông.

Cùng ngày, HĐND Đăk Lăk khóa X bầu ông Y Vinh Tơr, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Y Biêr Niê, làm Phó bí thư Tỉnh uỷ.

Ông Y Vinh Tơr, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Hải Thanh

Ông Y Vinh Tơr 45 tuổi, người MNông, quê huyện Lăk, Đăk Lăk; trình độ kỹ sư lâm nghiệp, thạc sĩ quản lý hành chính công. Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Lăk, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Từ tháng 12/2015 đến nay, ông giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, Phó chủ tịch HĐND Đăk Lăk khóa IX.

Tại kỳ họp này, ông Phạm Ngọc Nghị, 56 tuổi, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nghị quê Quảng Ngãi, cử nhân Kinh tế. Ông từng làm Bí thư huyện ủy Krông Ana, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Bà Rịa – Vũng Tàu, HĐND tỉnh khóa VII bầu ông Phạm Viết Thanh, 59 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐNĐ tỉnh với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. Ông Thanh thay ông Nguyễn Hồng Lĩnh, được điều làm Phó ban Dân vận Trung ương.

Ông Phạm Viết Thanh quê Quảng Nam, là tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông từng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Airlines, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Tháng 3/2019, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Đến tháng 7/2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh (phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử, sáng 30/6. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thọ, 53 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND Bà Rịa – Vũng Tàu với tỷ lệ phiếu tán thành 98,07%.

Ông Thọ ở huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu; trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật. Ông từng giữ các chức vụ Phó chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Bí thư huyện ủy Xuyên Mộc.

Ba Phó chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm tái đắc cử gồm các ông: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Công Vinh và Lê Ngọc Khánh.

Hôm nay, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X đã bầu bà Huỳnh Thị Hằng, 46 tuổi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Hoá - Nguyễn Khoa - Văn Trăm