Đại úy cứu cháu bé kẹt trong nhà cháy được khen

TP HCMĐại úy Huỳnh Tuấn Kiệt được Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang gửi thư khen vì dũng cảm cứu cháu bé kẹt trong vụ cháy nhà trọ 10 ngày trước

Trong thư gửi Công an TP HCM, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận tinh thần không ngại nguy hiểm của đại úy Kiệt, Công an phường Tân Thới Hiệp, khi nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa cháu bé đi cấp cứu vào rạng sáng 12/4.

Đại úy Kiệt bế bé 13 tháng tuổi mắc kẹt trong nhà cháy ra ban công để đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trọ dạng ống rộng khoảng 100 m2 trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, nơi có 12 người sinh sống, chủ yếu là sinh viên và lao động tự do.

Khi vụ việc xảy ra, đại úy Kiệt trực tại trụ sở đã đến hiện trường. Thấy lối thoát tầng trệt bị khói lửa bao trùm do nhiều xe máy cháy, anh leo lên lầu một, mở cửa tìm người mắc kẹt. Tại phòng cuối, nơi khói dày và nhiệt độ cao, anh phát hiện cháu bé, nhanh chóng bế ra ban công, leo lên mái nhà rồi đưa xuống đất an toàn.

Vụ cháy làm hai người tử vong, 5 người bị thương, trong đó có cha mẹ cháu bé (cùng 25 tuổi). Sau 10 ngày điều trị, cả hai qua cơn nguy kịch và đang hồi phục.

Đình Văn