Cháy nhà trọ 4 tầng ở TP HCM, đôi nam nữ tử vong

Khói lửa bùng lên tại nhà trọ gần 10 phòng ở phường Tân Thới Hiệp, khiến hai người tử vong, 5 nạn nhân bị ngạt, sáng 12/4.

Khoảng 3h, hỏa hoạn bùng phát bên trong căn nhà dạng ống rộng khoảng 100 m2, nằm trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, cách cầu vượt Tân Thới Hiệp trên quốc lộ 1 khoảng 2 km.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường cháy, sáng 12/4. Ảnh: Đình Văn

Lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều phòng trọ, khiến một số người mắc kẹt kêu cứu. Bà Mai, sống cạnh hiện trường, cho biết nghe tiếng tri hô nên chạy ra, thấy khói mù mịt bốc từ các cửa sổ những tầng trên. Hàng xóm hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhà có thang màu xanh là căn xảy ra cháy. Ảnh: Đình Văn

Căn nhà xảy ra sự cố cao 4 tầng, ba tầng trên được chia thành gần 10 phòng trọ. Tầng trệt cho thuê làm tiệm thuốc tây, bên cạnh có lối đi rộng gần một mét cho người thuê trọ ra vào. Khu vực này cũng là nơi để hơn 10 xe máy.

Lực lượng PCCC điều nhiều xe chữa cháy cùng hơn chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dùng thang tiếp cận các tầng để cứu người mắc kẹt.

Xe cứu thương đến hiện trường sau khi xảy ra cháy. Ảnh: Minh Bằng

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cảnh sát phát hiện đôi nam nữ 24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau, tử vong trong một phòng trọ. Nạn nhân nam là đầu bếp tại một nhà hàng. Năm người bị ngạt khí được đưa vào bệnh viện.

