Đại tướng Tô Lâm thôi làm Bộ trưởng Công an

Sáng 22/5, 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với đại tướng Tô Lâm.

Trước đó, ông Tô Lâm đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng.

Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Media Quốc hội

Đại tướng Tô Lâm 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15. Ông bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị I rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị I, Cục trưởng Bảo vệ chính trị III, Tổng cục An ninh.

Ông sau đó làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Thứ trưởng Công an và giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016. Ông Tô Lâm cũng là Phó ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng gồm thượng tướng Trần Quốc Tỏ (thứ trưởng thường trực), thượng tướng Lương Tam Quang, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, trung tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Nguyễn Văn Long và trung tướng Lê Văn Tuyến.

Sơn Hà