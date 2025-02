Đại tiệc bánh mì, cà phê tại Lễ hội bánh mì TP HCM lần 3

Lễ hội bánh mì TP HCM lần 3 năm nay diễn ra vào tháng 3, sớm hơn mọi năm hai tháng, với nhiều hoạt động tôn vinh sự kết hợp của bánh mì và cà phê Việt.

Lễ hội diễn ra ngày 21-24/3, tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách. Hiệp hội Du lịch TP HCM dự kiến sự kiện thu hút hơn 150.000 lượt khách với khoảng 150-180 gian hàng. Với chủ đề "Giòn ngon bánh mì - đậm vị cà phê", lễ hội nhấn mạnh sự kết hợp giữa hai biểu tượng ẩm thực Việt Nam.

Ngoài các gian hàng bánh mì cho người dân và du khách thưởng thức, lễ hội còn có chương trình xác lập kỷ lục 100 món ăn kèm bánh mì chế biến từ thủy hải sản, trưng bày trên mô hình thuyền biểu trưng cho hành trình vươn ra thế giới của bánh mì Việt.

Du khách mua bánh mì tại lễ hội lần hai, tổ chức vào tháng 5/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Các hoạt động chính trong lễ hội gồm không gian giao lưu văn hóa, nơi khách tham quan gặp gỡ nghệ nhân làm bánh, đầu bếp, trực tiếp trải nghiệm làm bánh mì, thưởng thức bánh mì và cà phê. Khu trưng bày "bánh mì xưa và nay", giới thiệu lịch sử phát triển của bánh mì Việt. Điểm nhấn lễ hội còn có đại tiệc buffet bánh mì kết hợp cà phê cùng nhiều món ăn kèm đa dạng.

Nhiều du khách nước ngoài coi bánh mì và cà phê là "cặp đôi hoàn hảo" của ẩm thực Việt. Jason, du khách Mỹ, chia sẻ trước khi đến TP HCM vào tháng 8 năm ngoái, bạn bè đã khuyên anh nên thưởng thức bánh mì kèm cà phê vào bữa sáng để trải nghiệm đúng phong cách địa phương.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP HCM, cho biết an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự trong lễ hội là ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức. Đơn vị tổ chức phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm TP HCM, yêu cầu các gian hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tuân thủ quy định. Công tác hướng dẫn và kiểm tra vệ sinh thực phẩm sẽ được thực hiện nghiêm ngặt trong 4 ngày lễ hội.

Họp báo thông tin về Lễ hội bánh mì lần 3, sáng 25/2. Ảnh: Bích Phương

Bánh mì Việt ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, là món ăn yêu thích của nhiều khách nước ngoài. Tháng 3/2024, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đã công bố danh sách "100 món sandwich ngon nhất thế giới", trong đó bánh mì Việt Nam xếp vị trí số 1 với số điểm 4,6/5. Trước đó, tháng 4/2023, CNN Travel đã xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí thứ 5 trong 24 món sandwich ngon nhất thế giới.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, nhận định lễ hội bánh mì đã đạt được nhiều thành công sau hai lần tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và người dân. Qua các năm, lễ hội bánh mì đều mở rộng quy mô nhờ sự đón nhận "ngoài sức tưởng tượng" của công chúng.

"Sở Du lịch TP HCM sẽ phối hợp các bên đẩy mạnh quảng bá nhằm đưa sự kiện này trở thành hoạt động thường niên của thành phố", ông Hòa nói.

Bích Phương