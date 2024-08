Đại tá Trần Xuân Ánh làm Giám đốc Công an Thái Bình

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Quyết định điều động ông Ánh của Bộ trưởng Công an được công bố sáng 16/8.

Bốn ngày trước, đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng trên cương vị mới, ông Ánh sẽ giữ vững thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Đại tá Trần Xuân Ánh tại lễ công bố giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, ngày 16/8. Ảnh: Thái Bình

Tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ "nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, vất vả", chung sức cùng tập thể triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Ánh, 49 tuổi, quê Hà Tĩnh. Tháng 10/2019, ông làm Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), hai năm sau giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Chiều 15/8, tại Trà Vinh, Bộ Công an cũng công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Đồng Tháp, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Viết Tuân - Lê Tân