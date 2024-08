Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an (A03).

Sáng 12/8, quyết định điều động của Bộ Công an với ông Nơi được công bố tại Quảng Ninh. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ thay trung tướng Phạm Thế Tùng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an hồi giữa tháng 7.

Người thay ông Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tháng 7/2023. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tướng Nơi, 48 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, là tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông từng làm Phó giám đốc Công an Cần Thơ trước khi trở thành người đứng đầu Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020.

Tại An Giang, ông Nơi lập nhiều chuyên án truy quét tội phạm, là giám đốc công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Hàng ngày, số điện thoại của ông nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân.

Tháng 8/2022, ông Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; thăng cấp hàm thiếu tướng vào tháng 1/2023.

Đại tá Trần Văn Phúc, 46 tuổi, tân giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, từng làm Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Năm 2021, ông Phúc giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Tháng 6/2023, ông được thăng cấp hàm đại tá.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an (trái), trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho đại tá Trần Văn Phúc. Ảnh: Trung tâm thông tin Quảng Ninh

Viết Tuân - Lê Tân