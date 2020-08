Đại tá Lê Hồng Nam làm Bí thư Đảng uỷ Công an TP HCM

Đạt 100% số phiếu, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 28/8.

Đại hội đại biểu Công an TP HCM lần thứ 12 cũng bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố gồm 25 người.

Đại tá Lê Hồng Nam 54 tuổi, quê Bình Dương, vừa được điều động làm Giám đốc Công an TP HCM thay trung tướng Lê Đông Phong (nghỉ hưu) hôm 26/6.

Ông Nam có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Cuối năm 2018, ông về làm Giám đốc Công an tỉnh Long An cho đến ngày được điều động về TP HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam tại Đại hội đại biểu Công an TP HCM ngày 28/8. Ảnh: Quốc Thắng.

Đến dự đại hội có đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong; Phó chủ tịch UBND TP HCM phụ trách nội chính Ngô Minh Châu...

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an TP HCM đã đạt được trong thời gian qua. Ông đánh giá đây là những đóng góp có nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X.

Theo báo cáo của Công an TP HCM, nhiệm kỳ vừa qua công an thành phố đã triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Qua đó, phạm pháp hình sự giảm hơn 16% so với nhiệm kỳ trước, giảm hơn 26% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án tăng gần 6% so với nhiệm kỳ trước, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ.

Công an thành phố ghi nhận hơn 25.000 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra khám phá gần 18.000 vụ (đạt tỷ lệ gần 72%).

Tai nạn giao thông giảm 43,5% số vụ, 12% số người chết và 58% người bị thương so với nhiệm kỳ trước. Tổ chức chữa cháy 2.125 vụ; cứu nạn, cứu hộ 1.230 vụ; giảm hơn 24% số người chết.

Hữu Công - Quốc Thắng