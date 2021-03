Đại tá Đinh Văn Nơi: 'Tội phạm ở An Giang quan hệ rất rộng'

Công an An Giang thời gian qua liên tục tấn công các băng nhóm, đặc biệt là hoạt động buôn lậu, hàng giả, triệt phá sòng bạc. VnExpress phỏng vấn đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, sau khi Trần Trí Mãnh thừa nhận chi 20 tỷ đồng để nhờ "điều động" người khác về thay ông.

- Ông đánh giá thế nào về hành vi của Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh?

- Mãnh là trùm sản xuất hàng giả, hàng gian, kém chất lượng quy mô rất lớn trên địa bàn trong thời gian dài. Anh ta có quan hệ rộng, có hệ thống đầu nậu phân phối tại hàng chục tỉnh thành. Mỗi ngày dòng tiền giao dịch chảy qua công ty của Mãnh 4-5 tỷ đồng.

Mãnh chi tiền, muốn tôi đi nơi khác là để thuận lợi cho việc làm ăn phi pháp, đồng thời chứng tỏ "số má" trong giới đồng nghiệp. Nhưng đây chỉ là việc ảo tưởng, vụ việc hoàn toàn là lừa đảo và Mãnh là nạn nhân.

Giám đốc công an An Giang nói về trùm hàng giả Trần Trí Mãnh

- An Giang là địa phương biên giới, địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự tại đây ra sao thưa ông?

- An Giang khá phức tạp về an ninh trật tự vì có tuyến biên giới gần 100 km giáp Campuchia với rất nhiều đường mòn lối mở, là điều kiện cho tội phạm hoạt động. Các đầu nậu buôn lậu, hàng gian, hàng giả đã có quá trình hoạt động rất lâu và hầu như đều có quan hệ rộng lớn, móc nối chằng chịt với các đối tác phía Campuchia cũng như các tỉnh thành khác.

Phía bên kia biên giới có rất nhiều casino. Khi dịch bệnh xảy ra, công tác phòng chống Covid-19 được siết chặt, các băng nhóm tệ nạn xã hội hầu như không sang bên đó chơi được nên tổ chức nhiều điểm cờ bạc tại địa bàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới khiến tình hình phức tạp hơn.

- Là người đứng đầu công an tỉnh, ông đã làm gì để kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn?

- Chúng tôi xác định phải nhanh chóng lập lại trật tự. Điều này đòi hỏi lực lượng công an phải tập trung ra quân, tấn công quyết liệt các loại tội phạm để tạo điều kiện cho cấp uỷ, chính quyền địa phương kêu gọi nhà đầu tư về đây làm ăn, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, phát triển kinh tế xã hội.

Chúng tôi tập trung điều tra các đối tượng cầm đầu, chủ chốt, có tổ chức; đầu nậu hoạt động lâu dài, có móc nối, quy mô lớn. Còn các tệ nạn xã hội bình thường thì lực lượng công an địa phương tập trung tấn công đồng loạt.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi chỉ đạo triệt phá đường dây buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới hồi cuối tháng 10/2020. Ảnh: Tiến Tầm.

Thời gian vừa qua, Công an An Giang đã đánh đúng tội phạm trọng điểm, ở các địa bàn mà chúng tôi xác định phức tạp. Thực tế, có những người phạm tội bị bắt giữ và một số cá nhân có hoạt động phạm pháp đang "ghìm" lực lượng công an, đưa ra thủ đoạn để đối phó, cản trở nhưng chúng tôi cũng thấy bình thường thôi. Và trong thời gian tới, nói thẳng luôn là chúng tôi sẽ không bao giờ chùn bước trong tấn công tội phạm, mà sẽ quyết tâm càng lúc càng làm mạnh hơn.

- Ông từng cho rằng An Giang có tội phạm núp bóng, xây dựng thế lực bảo kê, vậy thực trạng này như thế nào?

- Chúng tôi xác định những tội phạm núp bóng là loại hình rất nguy hiểm. Thế nên, tất cả các hội nghị và kế hoạch tấn công tội phạm, chúng tôi quán triệt rất cụ thể. Người dân, doanh nghiệp làm ăn chân chính thì cần phải ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển. Còn những doanh nghiệp đánh bóng tên tuổi nhưng phía sau lại có những hoạt động phi pháp thì cần lập danh sách để tập trung xử lý triệt để bởi những tội phạm này có thủ đoạn đối phó rất tinh vi, rất khó xác minh, điều tra.

Tôi đã quán triệt cho lực lượng chấp hành nghiêm và sẵn sàng xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Nếu cần thiết sẽ điều chuyển ra khỏi ngành công an.

- Việc chống buôn lậu thời gian tới như thế nào, thưa ông?

- Đây là nhiệm vụ rất trọng tâm. Tội phạm buôn lậu thường khá giả nhờ vào thu lợi bất chính. Họ có nhiều thủ đoạn để đối phó, chống trả, gây cản trợ lực lượng làm nhiệm vụ.

Chúng tôi đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu để tập trung thực hiện có bài bản, hệ thống, đồng bộ, lâu dài. Thực hiện nhiệm vụ này có đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp thiết thực hiệu quả hơn chứ không có chuyện ra quân quyết liệt một vài tháng rồi dừng. Chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan, quản lý thị trường... để tập trung làm cho hiệu quả.

Ở tuyến biên giới, chúng tôi tập trung tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là đường mòn lối mở. Trong nội địa, tất cả các đầu nậu sẽ được xác minh kiểm tra chặt chẽ, đấu tranh từng đối tượng cụ thể và quyết định thời gian phá án. Nhờ tập trung đồng bộ, triển khai nhiều giải pháp như thế mà thời gian qua đạt hiệu quả cao, sắp tới sẽ quyết liệt hơn nữa.

Nói thật là, thành công trong đấu tranh phòng chống tội phạm mấy tháng qua của Công an An Giang có giúp đỡ rất lớn của nhân dân. Mỗi ngày chúng tôi nhận được khoảng 100 tin nhắn liên quan vấn đề tội phạm buôn lậu, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự. Nhiều vụ án chúng tôi phá nhanh, đạt yêu cầu cũng chính từ nguồn tin và sự hỗ trợ của bà con.

Đại tá Đinh Văn Nơi 45 tuổi, quê Cần Thơ. Năm 1993, ông nhập ngũ tại Tiểu đoàn Tây Đô - đơn vị quân đội chủ lực của tỉnh Cần Thơ cũ, với cấp bậc thiếu úy, trung đội phó.

Năm 1998, ông chuyển sang công tác tại Công an TP Cần Thơ, lần lượt giữ các vị trí trưởng phòng, trưởng công an huyện. Năm 2016, ông được Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, phụ trách xây dựng lực lượng, khối an ninh và là Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra.

Năm 2020, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Cuối tháng 6/2020, đại tá Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.