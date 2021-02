Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công rocket

Hai rocket rơi xuống gần đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh, khu vực an ninh cao ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến Mỹ bày tỏ phẫn nộ.

Một loạt pháo phản lực (rocket) bắn vào Vùng Xanh, khu vực an ninh cao ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi tập trung các sở chỉ huy quân sự và cơ quan ngoại giao, bao gồm đại sứ quán Mỹ, hôm 22/2. Đây là đợt tấn công thứ ba trong một tuần nhằm vào cơ sở ngoại giao, quân sự và thương mại phương Tây ở Iraq trong một tuần qua.

Ít nhất hai quả đạn rơi xuống Vùng Xanh nhưng không gây thương vong. Nguồn tin an ninh cho biết hệ thống phòng thủ C-RAM tại đại sứ quán Mỹ không khai hỏa do các quả đạn không rơi xuống đây, trong khi một quả rocket đã đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia Iraq gần đó và làm hư hại nhiều ô tô.

Khu đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters.

Mỹ tiếp tục bày tỏ phẫn nộ với vụ tấn công nhưng khẳng định sẽ không phản ứng vội vã. "Chúng tôi sẽ phản ứng theo cách được tính toán dựa trên thời gian biểu riêng, sử dụng hàng loạt công cụ vào thời điểm và vị trí thích hợp. Chúng tôi sẽ không để leo thang căng thẳng theo ý muốn của Iran và hỗ trợ nỗ lực của họ nhằm gây bất ổn Iraq", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay.

Chính quyền cựu tổng thống Donald Trump từng dọa trả đũa Iran nếu có người Mỹ thiệt mạng trong những vụ tấn công rocket tại Iraq. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 16/2 cũng bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi điều tra vụ tấn công rocket làm hai người chết ở Erbil, miền bắc Iraq, cho thấy sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 để lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, sau đó rút hoàn toàn khỏi Iraq tháng 12/2011 theo lệnh của cựu tổng thống Barack Obama, nhưng quay lại từ năm 2014 để chống IS theo đề nghị của chính phủ nước này. Vẫn còn hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ quân đội nước này ngăn Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy.

Các cơ sở và lực lượng Mỹ tại Iraq từng nhiều lần bị tập kích bằng rocket trong năm ngoái. Mỹ cáo buộc các lực lượng dân quân thân Iran đứng sau những vụ tấn công và nhiều lần không kích đáp trả.

Vũ Anh (Theo AFP)