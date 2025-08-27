Đại Phát ra mắt hơn 40 mẫu hộp bánh Trung thu 2025

Với hơn 40 mẫu hộp, thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng đa phân khúc, từ sang trọng, cao cấp, thích hợp biếu tặng đối tác, đến những mẫu hộp hiện đại, trẻ trung cho gia đình, bạn bè thân thiết. Tất cả được chăm chút tỉ mỉ, đáp ứng nhu cầu tìm quà biếu mùa Trung thu 2025.