Thứ tư, 27/8/2025
Thứ tư, 27/8/2025, 09:00 (GMT+7)

Đại Phát ra mắt hơn 40 mẫu hộp bánh Trung thu 2025

Các mẫu hộp bánh Trung thu mới của Đại Phát đa dạng thiết kế với nhiều tông màu chủ đạo, kết hợp họa tiết sen, cúc, chuồn chuồn, áo dài, rồng phượng.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chuồn chuồn bay cao, thiết kế hộp bánh Trung thu năm nay của Đại Phát kết hợp thêm các loài hoa, gửi gắm lời chúc ý nghĩa với thông điệp "Cánh mỏng bay cao, chào thu rực rỡ".

Với hơn 40 mẫu hộp, thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng đa phân khúc, từ sang trọng, cao cấp, thích hợp biếu tặng đối tác, đến những mẫu hộp hiện đại, trẻ trung cho gia đình, bạn bè thân thiết. Tất cả được chăm chút tỉ mỉ, đáp ứng nhu cầu tìm quà biếu mùa Trung thu 2025.

Mẫu lễ hộp Hoàng Triều kết hợp sắc đỏ ruby và xanh ngọc với hình ảnh đôi chim trên cành. Theo thương hiệu, các màu sắc và hình vẽ đại biểu cho sự phú quý, trường thọ, đoàn viên, phù hợp tặng đối tác, khách hàng.

Phiên bản lễ hộp Hoàng Kim 802 có sắc xanh cổ vịt nhạt dịu mắt, kết hợp các chi tiết, đường viền ánh vàng kim và bạc nhũ, mang đến tổng thể trang nhã. Hình ảnh thỏ ngọc và lồng đèn được cách điệu và in bằng kỹ thuật ép kim 3D, kết hợp họa tiết Art-Deco (nghệ thuật trang trí) cân đối, tạo nên mẫu hộp quà sang trọng.

Lễ hộp Cung Đình là sự kết hợp giữa sắc đỏ đậm và vàng kim, mang ý nghĩa ấm áp, viên mãn. Thiết kế lấy cảm hứng từ hội họa sơn mài Việt Nam với hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài, bước đi giữa hoàng hôn mùa thu.

Lễ hộp Lộc Thu với hình ảnh "Điệp Hoa Hội Tụ" là một trong những mẫu nhiều màu sắc và cầu kỳ trong bộ lễ hộp lần này. Các màu sắc, họa tiết hoa lá được phối hài hòa trên nền hộp màu hồng, vàng, xanh lục, đỏ... tượng trưng cho khung cảnh trăm hoa đua nở.

Nếu thích những mẫu tối giản hơn, Đại Phát có lễ hộp bánh Trung thu Lava Trứng muối, kết hợp màu đen chủ đạo và ánh vàng kim. Thương hiệu cho biết họa tiết lượn sóng đại diện cho dòng chảy thời gian và sự sum vầy trong dịp trăng tròn.

Ngoài thiết kế hộp đa dạng, Đại Phát còn chú trọng hương vị của bánh. Năm nay, thương hiệu áp dụng công thức nướng mới với nguyên liệu chọn lọc kỹ càng. Phần nhân sử dụng trứng muối tươi cao cấp với hình dáng tròn đầy, tượng trưng cho ánh trăng rằm.

Một số dòng bánh đặc biệt của Đại Phát hiện có gồm Hong Kong (Bào ngư vi cá, Thập cẩm tôm hùm XO), Cầu Vồng (Gà hầm yến sào táo đỏ, Trà xanh nấm đông trùng hạ thảo), Quý phi Phù Dung, Kim Sa, bánh Tô Đài Loan và nhiều dòng khác.

"Sau gần 28 năm, Đại Phát luôn duy trì chất lượng bằng nguyên liệu tuyển chọn, quy trình chuẩn mực và hương vị đặc trưng. Bộ sưu tập 2025 tiếp tục khẳng định cam kết ấy, đồng thời mang đến diện mạo mới mẻ cho người dùng", đại diện thương hiệu nói.

Các mẫu lễ hộp với đa dạng lựa chọn nhân bánh hiện đã có tại các cửa hàng của Đại Phát. Khách hàng có thể đến tận nơi lựa chọn hoặc liên hệ đặt hàng trực tuyến.

Đan Minh
Ảnh: Đại Phát

