Đại Phát Food phân phối đậu phộng Hoàng Phi Hồng tại Việt Nam

Đậu phộng Hoàng Phi Hồng được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam qua Đại Phát Food, mang đến dải sản phẩm đa dạng, chất lượng.

Đại Phát Food đưa thương hiệu đậu phộng Hoàng Phi Hồng vào thị trường Việt Nam thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo nội dung ký kết, doanh nghiệp này nhập hàng trực tiếp từ đơn vị sở hữu thương hiệu - Công ty Yantai Shinho Enterprise Foods Co., Ltd (Chi nhánh Tế Nam - Trung Quốc) , đồng thời giữ vai trò nhà nhập khẩu chính ngạch và phân phối tại Việt Nam.

Đậu phộng Hoàng Phi Hồng phân phối chính hãng tại hệ thống cửa hàng Đại Phát Food. Ảnh: Đại Phát Food

Hoàng Phi Hồng là thương hiệu gắn với dòng sản phẩm đậu phộng cay mala, được nhận diện không chỉ như một món snack mà còn mang dấu ấn văn hóa và phong vị đặc trưng. Sản phẩm của hãng hiện đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước đây, sản phẩm này chủ yếu đến tay người tiêu dùng Việt qua các nguồn hàng chưa ổn định. Việc phân phối chính hãng được kỳ vọng giúp thị trường minh bạch hơn về xuất xứ, đồng thời tạo sự yên tâm về chất lượng.

Đoàn công tác Đại Phát Food chụp ảnh tại Công ty Yantai Shinho Enterprise Foods Co., Ltd trong chương trình gặp gỡ và trao đổi hợp tác. Ảnh: Đại Phát Food

Đại Phát Food là doanh nghiệp có vốn Đài Loan, hoạt động gần 30 năm trong lĩnh vực thực phẩm, bánh, hàng đóng gói sẵn và quà tặng. Doanh nghiệp có hệ thống phân phối tại TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh và đang mở rộng vai trò từ nhà cung ứng sang đối tác phát triển thương hiệu nhập khẩu theo hướng bài bản.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất đảm bảo nguồn cung ổn định, duy trì tiêu chuẩn chất lượng và phát triển hệ thống phân phối trên toàn quốc. Đại diện Đại Phát Food cho biết việc trở thành nhà phân phối độc quyền không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn thể hiện cam kết dài hạn với người tiêu dùng về hàng hóa chính hãng, rõ ràng nguồn gốc. Ngoài ra, thỏa thuận này là bước tiến trong chiến lược phát triển danh mục hàng nhập khẩu có chọn lọc.

Buổi ký kết phân phối chính thức giữa Đại Phát Food và đậu phộng Hoàng Phi Hồng đánh dấu bước ngoặt hợp tác chiến lược tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại Phát Food

Đại diện Đại Phát Food cho biết sự kết hợp giữa đơn vị với một thương hiệu có độ nhận diện cao như đậu phộng Hoàng Phi Hồng được kỳ vọng tạo nền tảng để sản phẩm mở rộng tệp khách hàng. "Hoàng Phi Hồng có lợi thế về hương vị và câu chuyện thương hiệu, chúng tôi lại sở hữu thế mạnh về phân phối và hiểu biết thị trường", đại diện Đại Phát Food nhấn mạnh.

Thái Anh