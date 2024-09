Đại lý nhận đặt cọc Lynk & Co 03+

Mẫu sedan thể thao hiệu suất cao 03+ nhận đặt cọc tại đại lý, giao hàng theo đơn, xe nhập khẩu chính hãng.

Theo nguồn tin của VnExpress, Lynk & Co bắt đầu nhận đặt cọc 03+ tại thị trường Việt Nam. Xe về Việt Nam từ cuối năm 2023 nhưng ở dạng nghiên cứu thị trường. Là dòng sedan hiệu suất cao thuộc phân khúc C, Lynk & Co 03+ cạnh tranh với Honda Civic Type R.

Lynk & Co chưa thông tin về mức giá của mẫu sedan hiệu suất cao 03+. Xe nhập khẩu Trung Quốc. 03+ đưa về theo số lượng đơn đặt hàng thay vì theo lô. Trong khi đối thủ Honda Civic Type R giá gần 2,4 tỷ đồng, nhập khẩu Nhật Bản. Theo báo cáo bán hàng VAMA, tính từ đầu năm 2024, Civic Type R bán được 7 xe.

03+ ra mắt lần đầu năm 2018, nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2022. Mẫu sedan của Lynk & Co sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.684 x 1.843 x 1.460 mm và trục cơ sở dài 2.730 mm. Trong khi Civic Type R là 4.539 x 1.890 x 1.407 mm và dài cơ sở 2.735 mm.

Ngoại hình 03+ phong cách thể thao với điểm nhấn là cánh gió sau, ống xả kép, cản sau hầm hố. Đèn hậu LED thiết kế toàn chiều rộng xe, đi kèm các họa LED đặt dọc. Cản trước đơn giản hơn cản sau. Đèn ngày LED đặt nổi và tách biệt, trong khi đèn pha LED hạ thấp hơn. Xe lắp bộ mâm 19 inch đa chấu, kèm lốp thể thao Continental 245/35.

Là dòng thể thao nên khoang lái tập trung vào người điều khiển. Nội thất bọc da lộn, trang trí với chỉ khâu tương phản và các điểm nhấn trang trí màu vàng mờ trên bảng điều khiển, vô-lăng, ghế và dây an toàn. Vô-lăng kiểu đáy phẳng, tích hợp nút bấm kích hoạt chế độ lái thể thao, nút bấm giả lập âm thanh tiếng pô và lẫy chuyển số. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sau vô lăng. Màn hình cảm ứng giải trí 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và có thể trượt lên/xuống.

03+ trang bị động cơ 2.0 tăng áp công suất 261 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 380 Nm tại 2.000-4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh 4WD. Theo công bố của nhà sản xuất, 03+ có tốc độ tối đa 260 km/h, mức tiêu thị nhiên liệu 14,1 lít/100 km đường hỗn hợp.

Đối thủ Civic Type R lắp động cơ 2.0 tăng áp, công suất 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại 2.600-4.000 vòng/phút. Mẫu sedan của Honda sử dụng số sàn 6 cấp 6MT, dẫn động cầu trước. Tốc độ tối đa 272 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu 8,6 lít/100 km.

Cả Lynk & Co 03+ và Honda Civic Type R đều trang bị nhiều tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

Lương Dũng