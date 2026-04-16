Đại lý Hyundai nhận đặt cọc sớm Tucson hybrid

Các đại lý Hyundai đang nhận cọc của khách cho các suất giao sớm Tucson hybrid, mẫu xe dự kiến ra mắt trong năm.

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng, Hyundai Tucson hybrid vẫn lắp ráp trong nước như các bản thuần xăng. Giá dự kiến của phiên bản này khoảng hơn một tỷ đồng. Bản cao cấp nhất của Tucson hiện có giá 989 triệu đồng.

Các đại lý Hyundai cho biết, Tucson hybrid dự kiến ra mắt trong năm. Thiết kế tương tự các bản hiện hành. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở động cơ kết hợp xăng và điện. Trong khi đó, Hyundai Thành Công cho biết chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc ra mắt mẫu Tucson hybrid.

Tại thị trường Hàn Quốc, Tucson hybrid trang bị động cơ xăng tăng áp 1,6 lít và môtơ, cho tổng công suất 235 mã lực, mô-men xoắn cực đại 267 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Mức tiêu hao nhiên liệu của Tucson hybrid khoảng 6,17 lít/100 km đường hỗn hợp. Bản Tucson 1.6 Turbo thuần xăng đang bán tại Việt Nam tốn khoảng 7,5 lít/100 km. Như vậy, bản hybrid tiết kiệm khoảng 18% nhiên liệu so với bản thuần xăng.

Ngoại, nội thất của Tucson hybrid nhìn chung tương tự bản thường. Tạo hình bên ngoài mềm mại phía trước và góc cạnh dần về sau. Nội thất sở hữu màn hình cong cỡ lớn, gồm hai màn hình 12,3 inch ghép lại, kết hợp màn hình kính lái HUD 12 inch. Sau vô-lăng là cần số điện tử.

Tucson là mẫu xe thứ hai của Hyundai có tùy chọn động cơ hybrid sau Santa Fe. Trong dải sản phẩm điện hóa, hãng còn có chiếc Ioniq 5 thuần điện nhưng doanh số không đáng kể.

Tucson định vị ở phân khúc CUV cỡ C. Trước Tucson hybrid, nhiều đối thủ trong phân khúc đã có cấu hình hybrid như Honda CR-V, Haval H6, Geely EX5, BYD Sealion 6. Hiện CR-V là mẫu hybrid bán chạy nhất phân khúc. Trong 2025, bản hybrid có doanh số 1.888 xe, chiếm khoảng 30% tổng lượng bán ra của mẫu CR-V nói chung.

Phạm Trung