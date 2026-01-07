Đài Loan chưa tìm thấy phi công gặp nạn cùng tiêm kích F-16

Giới chức Đài Loan chưa thể xác định phi công F-16V đã phóng ghế thoát hiểm hay chưa khi tiêm kích gặp nạn và đang tìm kiếm quân nhân này.

Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan ngày 7/1 cho hay họ đến nay chưa tìm thấy đại úy Tân Bách Nghị, phi công điều khiển tiêm kích F-16V gặp nạn trước đó một ngày trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện ban đêm.

Giang Nghĩa Thành, tổng thanh tra lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan, cho biết tiêm kích mang số đuôi 6700 của đại úy Tân bị tách khỏi đội hình lúc 19h27 ngày 6/1, khi các phi cơ bay vào vùng có mây.

Sau khi báo cáo phi cơ đang bị mất độ cao, đến 19h28, đại úy Tân thông báo sẽ phóng ghế thoát hiểm, chỉ 8 giây trước khi tín hiệu của tiêm kích biến mất trên màn hình radar. Vị trí thu được tín hiệu cuối cùng từ phi cơ là ở vùng biển cách căn cứ Hoa Liên khoảng 66 km về phía nam, theo ông Giang.

Đây là lý do cơ quan phòng vệ Đài Loan nhận định phi công đã bỏ máy bay, nhảy dù xuống biển sau khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan hôm nay chưa thể xác nhận đại úy Tân đã phóng ghế thoát hiểm thành công hay chưa.

"Chúng tôi chưa thu được tín hiệu nào từ thiết bị phát tín hiệu sinh tồn, do đó chưa có đủ bằng chứng chắc chắn để xác định liệu đại úy Tân đã phóng ghế thoát hiểm thành công hay chưa", ông Giang cho hay.

Thiết bị phát tín hiệu sinh tồn được đặt dưới ghế phi công, có thể tự kích hoạt sau khi phi công bấm nút phóng ghế thoát hiểm. Thiết bị này sẽ phát tín hiệu khẩn cấp tới mạng lưới vệ tinh để giúp lực lượng cứu nạn nhanh chóng xác định vị trí phi công.

Tiêm kích F-16 Đài Loan trong cuộc diễn tập năm 2018. Ảnh: CNA

Sau khi chiếc F-16V gặp nạn, giới chức Đài Loan đã triển khai lực lượng tìm kiếm quy mô lớn, trong đó có trực thăng UH-60, vận tải cơ C-130 và tàu cảnh sát biển. Các tàu dân sự hoạt động gần khu vực tiêm kích gặp nạn cũng đã được đề nghị trợ giúp.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết đã yêu cầu cơ quan phòng vệ của hòn đảo và các đơn vị liên quan "ưu tiên đảm bảo an toàn của quân nhân và tiến hành chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn toàn diện".

Tuy nhiên, thời tiết xấu đang gây ảnh hưởng tới nỗ lực tìm kiếm, trong đó sóng biển cao tới ba mét và gió lớn khiến các phương tiện khó hoạt động. Thời tiết lạnh cũng làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của phi công nếu rơi xuống biển.

F-16V Viper là biến thể hiện đại nhất của dòng tiêm kích F-16 do Mỹ chế tạo, được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động APG-83, hệ thống điện tử hàng không nâng cấp, màn hình hiển thị trong buồng lái được cải tiến và có thể mang theo các tổ hợp tác chiến điện tử như Viper Shield.

Đài Loan hồi năm 1993 đặt mua tổng cộng 150 chiến đấu cơ F-16, quá trình chuyển giao được hoàn tất vào năm 2001. Máy bay số đuôi 6700 được Mỹ chuyển giao cho Đài Loan khi còn là tiêm kích F-16A và đã được nâng cấp lên chuẩn F-16V cùng các tiêm kích khác. Hòn đảo cũng đã đặt mua thêm 66 tiêm kích F-16V từ Mỹ.

Phạm Giang (Theo CNA, Aviationist)