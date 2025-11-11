Trường y đầu tiên dự kiến phương án tuyển sinh 2026

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng chỉ tiêu, mở thêm ngành và chương trình đào tạo Y khoa mới vào năm 2026.

Ngày 11/11, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết dự kiến tuyển sinh 13 ngành vào năm 2026. Ngành mới so với năm nay là Kỹ thuật gây mê hồi sức. Ngoài ra, ngành Y khoa có thêm chương trình tăng cường tiếng Anh, thay vì chỉ chương trình chuẩn như hiện tại.

Vì thế, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến tăng. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ công bố sau.

Đến nay, đây là trường Y đầu tiên trong cả nước công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Ba phương thức dự kiến gồm: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Phương thức khác.

Trường cho hay Toán sẽ là môn bắt buộc và không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Nếu dùng tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi chứng chỉ.

Năm 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 1.900 sinh viên bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng. 5 tổ hợp xét tuyển là: B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh).

Điểm chuẩn các ngành trong khoảng 18 đến 25,55, cao nhất là ngành Y khoa. Học phí với khóa tuyển sinh 2025 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 42,8-55,2 triệu đồng một năm.

Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong một buổi thực hành, tháng 3. Ảnh: DAF

Lệ Nguyễn