Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển bổ sung hơn 200 sinh viên

Theo thông báo của trường, Y học dự phòng tuyển thêm nhiều nhất với 80 em, tiếp theo là Hộ sinh (65), còn lại mỗi ngành lấy từ 5 đến 40 người.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chỉ xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT khối B00 (Toán, Hóa, Sinh). Điểm sàn cho tất cả ngành là 17.
Chỉ tiêu tuyển bổ sung từng ngành của trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2025 như sau:
|
TT
|
Mã
xét tuyển
|
Tên chương trình, ngành xét tuyển
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Chỉ tiêu
|
Phương thức tuyển sinh
|
Ngưỡng chất lượng đầu vào
|
1
|
7720110
|
Y học dự phòng
|
7720110
|
Y học dự phòng
|
80
|
Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh)
|
17 điểm
|
2
|
7720302
|
Hộ sinh
|
7720302
|
Hộ sinh
|
65
|
Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh)
|
17 điểm
|
3
|
7720401
|
Dinh dưỡng
|
7720401
|
Dinh dưỡng
|
22
|
Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh)
|
17 điểm
|
4
|
7720601
|
Kỹ thuật Xét nghiệm y học
|
7720601
|
Kỹ thuật Xét nghiệm y học
|
10
|
Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh)
|
17 điểm
|
5
|
7720602
|
Kỹ thuật Hình ảnh y học
|
7720602
|
Kỹ thuật Hình ảnh y học
|
5
|
Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh)
|
17 điểm
|
6
|
7720701
|
Y tế công cộng
|
7720701
|
Y tế công cộng
|
40
|
Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh)
|
17 điểm
|
Tổng cộng
|
222
Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, từ ngày 22 đến 29/9, lệ phí mỗi nguyện vọng là 20.000 đồng.
Nếu nhiều thí sinh bằng điểm xét tuyển nhưng chỉ tiêu giới hạn, trường xét tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 7/10.
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm nay tuyển hơn 2.300 sinh viên, bằng các phương thức: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; Xét diện hợp tác và với thí sinh người nước ngoài.
Ngành Y khoa dẫn đầu về điểm chuẩn với 24 điểm, theo sau là Răng Hàm Mặt - 23,35, còn lại lấy mức 17-20,8/30 điểm.
Lệ Nguyễn