Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển bổ sung hơn 200 sinh viên cho 6 ngành, với mức sàn là 17/30 theo tổ hợp B00.

Theo thông báo của trường, Y học dự phòng tuyển thêm nhiều nhất với 80 em, tiếp theo là Hộ sinh (65), còn lại mỗi ngành lấy từ 5 đến 40 người.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chỉ xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT khối B00 (Toán, Hóa, Sinh). Điểm sàn cho tất cả ngành là 17.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung từng ngành của trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2025 như sau:

TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ngưỡng chất lượng đầu vào 1 7720110 Y học dự phòng 7720110 Y học dự phòng 80 Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh) 17 điểm 2 7720302 Hộ sinh 7720302 Hộ sinh 65 Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh) 17 điểm 3 7720401 Dinh dưỡng 7720401 Dinh dưỡng 22 Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh) 17 điểm 4 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học 10 Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh) 17 điểm 5 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh y học 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh y học 5 Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh) 17 điểm 6 7720701 Y tế công cộng 7720701 Y tế công cộng 40 Phương thức 1 (Toán, Hóa, Sinh) 17 điểm Tổng cộng 222

Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, từ ngày 22 đến 29/9, lệ phí mỗi nguyện vọng là 20.000 đồng.

Nếu nhiều thí sinh bằng điểm xét tuyển nhưng chỉ tiêu giới hạn, trường xét tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 7/10.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm nay tuyển hơn 2.300 sinh viên, bằng các phương thức: Tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; Xét diện hợp tác và với thí sinh người nước ngoài.

Ngành Y khoa dẫn đầu về điểm chuẩn với 24 điểm, theo sau là Răng Hàm Mặt - 23,35, còn lại lấy mức 17-20,8/30 điểm.

Tân sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, ngày 16/9. Ảnh: CTUMP

Lệ Nguyễn