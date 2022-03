Đại học Warwick phỏng vấn học bổng đến 100% trực tuyến với học sinh, sinh viên Việt Nam tại “Triển lãm du học Anh quốc” vào ngày 26/3.

Sự kiện do công ty tư vấn du học Anh SI-UK tổ chức. Tại đây, học sinh, sinh viên có thể gặp gỡ đại diện trường vào lúc 15h-20h qua nền tảng Zoom (ID: 856 1168 3443). Nếu có nhu cầu xin học, học bổng, người tham gia có thể gửi trước bản scan các giấy tờ, gồm: học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh vào hòm thư của SI-UK để được kiểm tra trước.

Qua triển lãm, ban tổ chức còn miễn phí một số dịch vụ như tư vấn vào gần 400 trường đại học, cao đẳng, A-level tại Anh; xin học bổng; xin visa du học với tỷ lệ đạt 99.9% với điều kiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn; tìm nhà ở, đón, mua bảo hiểm y tế...

Trong năm học tới, Đại học Warwick triển khai loạt học bổng đến 100% học phí cho sinh viên Việt Nam. Với bậc đại học, trường có học bổng toàn phần và học bổng bán phần – "Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarship 2022" với 250 suất. Ngoài ra, trường trao tặng 10 suất học bổng "Albukhary Undergraduate Scholarships 2022" tài trợ 20.000 bảng Anh trong ba năm học, áp dụng cho ngành Kinh doanh, Kinh tế và Kỹ thuật.

Ở bậc Sau đại học, Đại học Warwick có chương trình học bổng toàn phần và bán phần dành cho khóa Thạc sĩ tín chỉ và học bổng Tiến sĩ tài trợ toàn bộ học phí, mức trợ cấp UKRI trong 3,5 hoặc 4 năm.

Đại học Warwick đạt thứ hạng cao trong các bảng thành tích quốc tế và có chính sách học bổng đến 100%. Ảnh minh họa: Đại học Warwick

Đại học Warwick xếp hạng 61 thế giới trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2022 và thứ 6 Vương Quốc Anh theo Guardian University Guide 2022. Bên cạnh đó, trường còn đứng thứ 6 về danh tiếng với 100 nhà tuyển dụng hàng đầu của Anh Quốc (theo The Graduate Market in 2021-2022, High Fliers Research Ltd.).

Trường tọa lạc tại TP Coventry, cách London một giờ và Birmingham 20 phút đi tàu. Khi học tập tại đây, người học có thể trải nghiệm đa văn hóa nhờ có cộng đồng hơn 27.000 sinh viên từ 150 nước; 250 hiệp hội sinh viên và 65 câu lạc bộ thể thao.

Khuôn viên rộng hơn 2,7 km2 với cơ sở vật chất hiện đại như tòa nhà Oculus trị giá 19 triệu bảng Anh, trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe, trung tâm nghệ thuật Warwick...

Khuôn viên Đại học Warwick. Ảnh: Đại học Warwick

Đại học Warwick đào tạo các chương trình tiếng Anh, dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và du học hè với hơn 200 khóa học thuộc ba khoa: Nghệ thuật; Khoa học Xã hội; Khoa học, kỹ thuật và Y học.

Theo QS Rankings by Subject 2021, trường có 16 ngành học nằm trong top 100 thế giới như Nghiên cứu Kinh doanh và Quản lý; Kinh tế học; Ngôn ngữ hiện đại; Kế toán - Tài chính; Nghệ thuật Biểu diễn (Nghiên cứu Sân khấu); Tâm lý học; Luật; Khoa học máy tính - Hệ thống thông tin hay Nghiên cứu truyền thông - Truyền thông (Nghiên cứu Phim và Truyền hình).

Thiên Minh