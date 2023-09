Năm 2024, Đại học UWA (Australia) cấp hàng loạt học bổng bậc cử nhân, thạc sĩ trị giá đến hơn 700 triệu đồng dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Trong đó, học bổng bậc Thạc sĩ trị giá 24.000 AUD cho chương trình học hai năm. Học bổng bậc đại học hỗ trợ 48.000 AUD cho toàn chương trình. Trường xét duyệt trực tiếp trên điểm học bạ lớp 12 với học sinh từ gần 100 trường THPT chuyên, điểm Việt Nam.

UWA có thêm hỗ trợ dành cho tất cả sinh viên Việt Nam trị giá 5.000 AUD một năm với cả bậc đại học và thạc sĩ (không cộng gộp với các chương trình học bổng khác).

Đồng thời, trường cũng áp dụng học bổng Chính phủ bang Tây Australia trị giá 50.000 AUD cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc nhập học chương trình thạc sĩ.

Đại học UWA - Australia cấp học bổng hơn 700 triệu cho người Việt Sự kiện cung cấp thông tin chương trình học, học bổng... của Đại học UWA. Video: UWA

Sắp tới, UWA sẽ tổ chức hai sự kiện với sự tham gia của giáo sư, phó giáo sư trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và Phân tích Kinh doanh, cập nhật thông tin chi tiết về các chính sách học bổng này đến các bạn trẻ Việt. Chương trình diễn ra vào 17h45 ngày 25/10 tại Hotel de l'Opera Hanoi - Mgallery (29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 14h ngày 28/10 tại Liberty Riverside Saigon (17 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1, TP HCM).

Mỗi sự kiện sẽ có hai workshop. Người tham dự có thể trao đổi với chuyên gia về học bổng, chương trình, ngành học, trường, cuộc sống, dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại UWA và cơ hội nghề nghiệp tại Perth (Australia).

Khuôn viên Đại học Tây Úc (The University of Western Australia - UWA) tại Perth, Australia. Ảnh: UWA

Perth thuộc bang Tây Australia nằm trong top 12 thành phố đáng sống nhất thế giới (theo Economist Intelligence Unit 2023), triển khai nhiều chính sách thu hút sinh viên quốc tế như cho phép ở lại làm việc 3-5 năm sau khi tốt nghiệp với bậc đại học hay 4-6 năm cho bậc thạc sĩ; hỗ trợ 40% chi phí đi lại trên các phương tiện công cộng và miễn học phí cho con của sinh viên bậc sau đại học. Bên cạnh đó, đây là thành phố đa dạng sắc tộc, điều kiện thuận lợi cho du học sinh giao lưu văn hóa.

Về kinh tế, Perth có nguồn khoáng sản dồi dào, vị trí địa lý và điều kiện thời tiết thuận lợi. Kinh tế tại đây hội nhập giao thương với các nước khu vực châu Á và Ấn Độ Dương. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu và GDP toàn nước Australia, Perth chiếm tới 55.5% và 17.5%.

Tọa lạc tại Perth, Đại học Tây Úc (The University of Western Australia - UWA) thừa hưởng nhiều điều kiện thuận lợi về xã hội, kinh tế. Trường thành lập vào năm 1911 và nhiều năm nằm trong top 100 các trường đại học hàng đầu thế giới theo QS World Univeristy Ranking. Trong xếp hạng năm 2024, UWA tăng 18 hạng lên thứ 72. UWA cũng thuộc Group of Eight (Go8) - nhóm 8 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Australia.

Phòng giao dịch thị trường tài chính Rosemarie Nathanson của UWA. Ảnh: UWA

Chương trình học tại UWA chia theo 11 lĩnh vực thuộc Kiến trúc - Thiết kế, Kinh doanh - Thương mại, Khoa học Dữ liệu - Máy tính, Giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe - Y sinh, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Luật, Nhạc - Mỹ thuật, Khoa học Tư nhiên - Vật lý và Tâm lý học. Trong đó, 9 chuyên ngành của UWA xếp hạng top 50 thế giới.

Bên cạnh đó, Trường Kinh doanh của UWA giảng dạy nhiều chuyên ngành kinh tế, kinh doanh bao gồm: Phân tích kinh doanh hay Tài chính, được sự công nhận của tổ chức EQUIS (châu Âu) và AACSB (Mỹ). Ngành Kỹ thuật của UWA thuộc top 100 thế giới; ngành Khoa học máy tính cũng vào top 15 chất lượng đào tạo toàn quốc và được chứng nhận bởi Hiệp hội Máy tính Australia (ACS).

Theo QS Graduate Employability Ranking 2022, sinh viên UWA đứng đầu toàn bang Tây Australia về tỷ lệ tuyển dụng với mức lương khởi điểm cao hơn so với sinh viên các trường đại học khác trong khu vực và nhiều đơn vị khác trên toàn quốc (Study International, 9/2022).

Cơ sở EZONE UWA. Ảnh: UWA

Ngoài ra, sinh viên của từng trường thành viên UWA như Khoa học, Kinh doanh hay Kỹ thuật được sử dụng công nghệ tiên tiến như EZONE UWA được đầu tư 250 triệu AUD hay phòng giao dịch thị trường tài chính Rosemarie Nathanson được vinh danh là Dự án Giáo dục của năm tại Giải thưởng AV quốc tế ở London. Tại đây, sinh viên có thể truy cập dữ liệu thực, trực tiếp từ hơn 400 thị trường toàn cầu.

Đồng thời, các bạn có thể tích lũy kinh nghiệm khi tham gia hệ thống hơn 150 câu lạc bộ tại trường. Theo đánh giá của The Good Universities Guide 2023, UWA đạt chất lượng 5 sao về kết nối, đáp ứng nhu cầu cho sinh viên.

