Đại học top 3 Australia tạm dừng nhận sinh viên quốc tế năm 2025

Đại học New South Wales tạm dừng nhận sinh viên quốc tế cho năm 2025, đưa ra một "danh sách chờ" và các suất học sẽ được công bố dần dần ở những chương trình còn chỗ trống.

Thông tin được công bố hôm 6/11. Đây được coi là biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh Chính phủ Australia dự định áp trần tuyển sinh viên quốc tế, bắt đầu từ năm 2025.

Dự luật sửa đổi Dịch vụ Giáo dục dành cho sinh viên quốc tế (ESOS) được Chính phủ Australia đề xuất hồi tháng 9. Theo đó, năm 2025, Đại học New South Wales (UNSW) có thể chỉ được tuyển 9.500 sinh viên quốc tế mới, giảm 14% so với năm 2023 và giảm đáng kể so với con số ước tính năm nay - hơn 17.000 người.

"Điều này đồng nghĩa chúng tôi có nguy cơ vượt giới hạn đề xuất nếu không thực hiện các biện pháp phòng ngừa", người phát ngôn của UNSW nói.

Để không vượt quá giới hạn đề xuất, UNSW tạm dừng tuyển sinh viên quốc tế cho năm 2025 và chuyển mọi hồ sơ mới vào một danh sách chờ. Các ứng viên có thành tích tốt sẽ được trường gửi lời mời nhập học nếu chương trình họ dự tuyển có chỗ trống.

UNSW cho hay nhu cầu đăng ký vào đại học này tăng cao kỷ lục trong vài năm qua nhờ chất lượng dịch vụ và danh tiếng ngày càng tăng. Trường mới thăng hạng lên vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng đại học thế giới 2025 của QS, xếp thứ 3 tại Australia.

Khuôn viên Đại học New South Wales, Australia. Ảnh: UNSW Fanpage

UNSW không phải là trường đầu tiên đưa ra biện pháp phòng ngừa, dù dự kiến hạn chế tuyển sinh quốc tế chưa được thông qua. Hồi tháng 9, Đại học Công giáo Australia tuyên bố dừng nhận sinh viên quốc tế cho năm 2025 vì đã đạt giới hạn.

Dự luật sửa đổi ESOS, bao gồm chính sách giới hạn tuyển sinh quốc tế đang gây tranh cãi. Dự kiến, 15 trong 38 đại học công lập có thể bị cắt chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế vào năm sau, gồm những trường hàng đầu như Đại học Quốc gia Australia, Đại học Melbourne...

Dự luật đang chờ được tranh luận tại Thượng viện Australia, có thể vào ngày 18/11. Nếu được thông qua, nó sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025.

Australia là một trong những điểm đến du học được ưa chuộng nhất thế giới. Thống kê của Bộ Giáo dục nước này cho thấy tính đến tháng 7, số sinh viên quốc tế ở đây là gần 944.000, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam có hơn 44.000 du học sinh, xếp thứ 5.

Khánh Linh (Theo The Pie News, UNSW)