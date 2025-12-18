Đại học thưởng Tết 30 triệu đồng, 'cào bằng' từ lao công đến hiệu trưởng

Trường Đại học Công thương TP HCM công bố thưởng Tết Bính Ngọ 2026 với mức 30 triệu đồng mỗi người, không phân biệt vị trí, thuộc diện sớm nhất cả nước.

Ngày 18/12, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng, cho biết mức này tăng hai triệu đồng so với năm ngoái. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, trường duy trì chính sách thưởng Tết đồng nhất, từ vị trí lao công, bảo vệ, giảng viên, đến lãnh đạo.

Tổng khoản thưởng được chia làm hai đợt: 27 triệu đồng nhận trước Tết và 3 triệu đồng lì xì vào ngày đầu đi làm lại.

"Trong năm, mỗi người hưởng mức lương khác nhau theo vị trí, công việc nên khi thưởng Tết, trường thống nhất chung một mức để tất cả phấn khởi vì nhu cầu chi tiêu của ai cũng giống nhau", ông nói.

Với khoảng 850 nhân sự, kinh phí thưởng Tết của trường ước tính 25 tỷ đồng. Người lao động nghỉ 28 ngày, từ 9/2-8/3/2026 (tức 22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng).

Đến nay, Công thương TP HCM là trường đại học đầu tiên công bố chi tiết mức thưởng Tết ở khu vực phía Nam.

Lịch nghỉ Tết dự kiến của hơn 40 đại học

Lãnh đạo trường Đại học Công thương TP HCM cùng nhân viên chụp ảnh với tiểu cảnh Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: HUIT

Theo Nghị định 60 năm 2021 của Chính phủ, kết quả tài chính trong năm được các trường đại học chia vào bốn quỹ, gồm Phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25%), Bổ sung thu nhập, Khen thưởng và phúc lợi; Quỹ khác.

Những trường đã đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên được dành 1,5-3 tháng tiền lương, tiền công trong năm cho quỹ Khen thưởng và phúc lợi. Khoản này thường được các trường chi vào cuối năm, gọi là "thưởng Tết".

Lệ Nguyễn