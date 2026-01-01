Đại học Sư phạm Hà Nội mở ngành Trí tuệ nhân tạo

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) mở thêm 7 ngành, trong đó có Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Nghị quyết mở ngành được Hội đồng trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông qua cuối tháng 12/2025, công bố hôm nay.

Theo đó, 7 ngành mới gồm Huấn luyện thể thao, Ngôn ngữ Pháp (chương trình Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế), Quốc tế học, Giáo dục và truyền thông, Địa lý học (chương trình Đại lý Tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Trường chưa công bố phương thức tuyển sinh năm nay cũng như thời điểm tuyển sinh những ngành mới.

Đại học Sư phạm Hà Nội nối tiếp xu thế mở ngành mới liên quan kỹ thuật, công nghệ, dữ liệu... trong khoảng 2-3 năm gần đây. Nhiều năm 2024, Đại học Kinh tế Quốc dân mở ngành Trí tuệ nhân tạo; trường Đại học Ngoại thương cũng tuyển sinh khóa đầu ngành Khoa học máy tính.

Thí sinh dự thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non để vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Dương Tâm

Năm ngoái, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 5.000 sinh viên cho 50 ngành, chương trình bằng ba phương thức gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực (SPT) do trường tổ chức.

Điểm chuẩn 2024 của trường là từ 19 đến 29,06/30. Sư phạm Lịch sử dẫn đầu. Một số ngành lấy trên 28 như Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý.

Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học và Công nghệ sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).

Thanh Hằng