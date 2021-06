Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu vào top trường trẻ tốt nhất thế giới

Trong lần đầu tham gia, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 251-300 trong bảng xếp hạng đại học trẻ tốt nhất thế giới của THE.

Ngày 23/6, tạp chí Times Higher Education (THE) công bố danh sách đại học trẻ tốt nhất thế giới 2021. Bảng xếp hạng này dành riêng cho các đại học thành lập dưới 50 năm, sử dụng phương pháp đánh giá tương tự bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới của THE nhưng điều chỉnh trọng số.

Các trường được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số, được chia thành 5 nhóm: Giảng dạy (chiếm 30% tổng điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn khoa học (30%), triển vọng quốc tế (7,5%), thu nhập nhờ chuyển giao tri thức (2,5%).

Năm nay, Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong danh sách này, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (hạng 251-300) và Đại học Quốc gia TP HCM (hạng 400+). Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng, còn Đại học Quốc gia TP HCM đã góp mặt trong bảng xếp hạng năm ngoái với vị trí 351-400.

Đại học Quốc gia Hà Nội được đánh giá cao nhất ở tiêu chí giảng dạy, kế đó là triển vọng quốc tế và trích dẫn; Đại học Quốc gia TP HCM "ghi điểm" ở tiêu chí thu nhập nhờ chuyển giao tri thức. Năm ngoái, hai trường này góp mặt trong nhóm 101-150 đại học dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới của QS (Quacquarelli Symonds, Anh).

Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đa ngành, đa lĩnh vực, tiền thân là Đại học Đông Dương, thành lập năm 1906. Đến năm 1993, trường được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại 3 trường đại học ở Hà Nội gồm Đại học Tổng hợp Hà Nội, Sư phạm Hà Nội I và Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Tính theo năm thành lập, trường mới 27 tuổi. Đến năm 2000, Đại học Sư phạm Hà Nội I tách ra.

Đại học Quốc gia TP HCM được thành lập năm 1995.

Hai đại học quốc gia lần lượt xếp hạng 251-300 và 401+ trong bảng xếp hạng đại học trẻ tốt nhất thế giới 2021 của THE. Ảnh chụp màn hình

Bảng xếp hạng các đại học trẻ tốt nhất thế giới 2021 của THE có 475 cơ sở giáo dục đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 61 trường so với năm ngoái. Đứng đầu danh sách là Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), kế đó là Đại học Nghiên cứu PSL Paris (Pháp) và Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong.

Vương quốc Anh vẫn có nhiều đại diện nhất trong bảng xếp hạng, với 37 cơ sở giáo dục, Ấn Độ đứng thứ hai (tăng từ vị trí thứ ba năm 2020) với 34 trường, Tây Ban Nha với 33 trường.

Tuy nhiên, Hàn Quốc mới có số đại học trẻ được xếp hạng cao nhiều nhất. Quốc gia Đông Á này giành ba vị trí trong top 10, nhiều hơn bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Viện Khoa học và Công nghệ cao Hàn Quốc (KAIST) đứng thứ 4, tăng một bậc so với năm ngoái. Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) vẫn đứng thứ 8 và Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) đứng thứ 10, tăng từ vị trí 17 trong bảng xếp hạng năm 2020.

THE là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, trụ sở ở London, Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS, bắt đầu từ năm 2004. Năm 2009, THE ngừng hợp tác với QS, ký thỏa thuận với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Thanh Hằng