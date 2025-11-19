Đại học Nha Trang bỏ điểm cộng, nâng mức quy đổi IELTS

Trường Đại học Nha Trang chỉ dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi sang điểm tiếng Anh khi tuyển sinh, không cộng điểm khuyến khích để đảm bảo công bằng.

Trường Đại học Nha Trang công bố đề án tuyển sinh 2026, chiều 19/11. Nhà trường dự kiến tuyển 3.800 sinh viên bằng ba phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Điểm thi tốt nghiệp THPT (thang 40); Điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 đến 7.0 trở lên được quy đổi thành 6-10 điểm môn tiếng Anh.

Điểm IELTS Điểm quy đổi sang môn tiếng Anh (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT) 5.0 6.0 5.5 7.0 6.0 8.0 6.5 9.0 ≥ 7.0 10.0

Năm ngoái, thí sinh có chứng chỉ IELTS có thể chọn quy đổi sang điểm môn tiếng Anh hoặc cộng điểm khuyến khích. Mức cộng là 0,8-4 điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 đến 6.0, nếu quy đổi, các em được tính 6-10 điểm.

PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết việc bỏ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhằm bảo đảm công bằng trong tuyển sinh. Vì nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học ngoại ngữ hoặc thi chứng chỉ quốc tế.

Lý giải về việc nâng mức chứng chỉ quy đổi, ông Phương cho hay điều này giúp sàng lọc thí sinh tốt hơn.

Ngoài ra, trường cũng bổ sung thêm 3 tổ hợp xét tuyển mới, gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học; Ngữ văn x2, Lịch sử, Địa lý; Toán x2, Ngữ Văn, Tiếng Nhật; Toán x2, Ngữ Văn, Địa lý. Tất cả các tổ hợp xét tuyển đều có hai môn Toán, Văn bắt buộc.

Các tổ hợp xét tuyển 2026 của trường Đại học Nha Trang

Năm 2025, trường Đại học Nha Trang tuyển 3.800 sinh viên, lấy điểm chuẩn 20-27/40, ngành Luật và Marketing có đầu vào cao nhất.

Lệ Nguyễn