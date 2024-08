Đại học New Zealand nới quy định với du học sinh Việt Nam

Nhiều đại học ở New Zealand nới điều kiện xét nhập học, như cho du học sinh dùng điểm dự đoán IB, A-Level hoặc điểm học bạ lớp 12, thay vì đợi kết quả mới có thể nộp hồ sơ.

Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) ngày 6/8 cho biết thông tin trên. Chính sách mới được áp dụng ngay từ năm nay.

Căn cứ vào điểm dự đoán của các chương trình tú tài quốc tế IB và A-Level, nhiều đại học hàng đầu như Canterbury, Massey, Otago và Waikato sẽ xét nhập học và cấp thư mời không điều kiện cho ứng viên.

Điểm dự đoán là ước tính của giáo viên về kết quả mà học sinh có thể đạt được trong các môn học, dựa trên quá trình học và thi. Đây là công cụ giúp các trường dự đoán khả năng học tập của học sinh, xem xét gửi thư mời nhập học trước khi kết quả thi chính thức được công bố.

Theo ENZ, trước đây, học sinh Việt Nam phải chờ kết quả thi IB hoặc A-Level mới có thể nộp hồ sơ ứng tuyển. Điều này cho thấy sự linh hoạt của các trường, cũng như tạo điều kiện để học sinh nộp đơn sớm, chủ động trước hai kỳ nhập học vào tháng 2 và tháng 7.

Điều kiện xét điểm dự đoán ở một số trường như sau:

Trường Tú tài quốc tế (IB) Chương trình phổ thông Cambridge (CAIE)/ A Level Đại học Canterbury Điểm dự đoán IB tối thiểu: 28 (chấp nhận 24 điểm nếu là kết quả chính thức) Điểm dự đoán A Level: BBB Đại học Massey Điểm dự đoán IB tối thiểu: 24 Tối thiểu 120 điểm cho nhóm môn học được chấp thuận và chỉ được phép có một điểm D trong ít nhất ba nhóm môn học khác nhau; môn AS English từ E trở lên, IGCSE hoặc GCSE Mathematics từ D trở lên. Đại học Otago Điểm dự đoán IB tối thiểu: 29 Điểm dự đoán A Level tối thiểu: BBB/12 Đại học Waikato (Các đơn ứng tuyển trên điểm dự đoán sẽ được xét theo trường hợp cụ thể) Điểm dự đoán IB tối thiểu: 24 Điểm dự đoán A - level tối thiểu: đạt tổng 3 môn là 6 điểm, trong đó có một môn tối thiểu điểm C. Cách tính: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1 (không bao gồm điểm của chương trình AS)

Một điểm mới nữa là nhiều trường như Đại học Canterbury, Massey và Otago xét nhập học dựa vào điểm học bạ lớp 12 (từ 8 trở lên) mà không cần phải đợi đến khi học sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT như trước.

Để nhập học chính thức, ứng viên vẫn cần đạt điểm thi IB, A-Level hoặc điểm thi tốt nghiệp theo yêu cầu của các trường.

Nếu không đạt các yêu cầu trên, học sinh có nhiều lựa chọn khác, như đăng ký học dự bị đại học hoặc Diploma.

Chương trình dự bị đại học thường kéo dài từ 6 tháng đến một năm, nếu đạt, học sinh được chuyển tiếp vào năm thứ nhất. Còn chứng chỉ Diploma mới được triển khai năm nay, cho phép học sinh vào thẳng năm thứ hai đại học.

Ảnh minh họa: ENZ

New Zealand có 8 đại học công lập, tất cả đều trong top 500, theo bảng xếp hạng đại học QS 2025.

Đa số chương trình cử nhân tại New Zealand kéo dài 3 năm, trừ một số ngành như kỹ sư, y dược, luật... Tổ chức giáo dục IDP cho biết học phí trung bình với sinh viên quốc tế ở đây khoảng 20.000-25.000 NZD (350 triệu đồng), sinh hoạt phí 13.000-16.000 NZD mỗi năm. Chi phí nhà ở là 120-555 NZD mỗi tuần.

Hiện du học sinh được làm thêm 20 giờ một tuần, có thể ở lại làm việc tối đa ba năm sau khi tốt nghiệp.

Năm ngoái, hơn 69.000 sinh viên quốc tế nhập học ở New Zealand, tăng 67% so với năm trước đó, theo ENZ. Số du học sinh người Việt khoảng 1.730, tăng 10%. Song nếu so với mức kỷ lục, số này giảm khoảng một nửa (trên 3.000 người vào năm 2019).

Bình Minh