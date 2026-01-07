Đại học Mở TP HCM xét học bạ trở lại sau một năm bỏ

Trường Đại học Mở TP HCM (OU) quay lại dùng kết quả học bạ để tuyển sinh sau một năm bỏ, lần đầu cộng điểm cho thí sinh đạt giải cấp tỉnh.

Ngày 7/1, trường Đại học Mở TP HCM thông báo dự kiến áp dụng 6 phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng; Điểm thi tốt nghiệp THPT, Học bạ; Xét chứng chỉ IB, A-Level, SAT; Điểm đánh giá năng lực (V-ACT và V-SAT).

Nếu đăng ký xét chứng chỉ quốc tế, thí sinh phải có chứng chỉ IB từ 26/45 điểm, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn hoặc điểm SAT từ 1100/1600. Đây là các bằng phổ thông hoặc bài thi chuẩn hóa được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Với kỳ thi V-SAT, trường chỉ xét điểm các môn trong cùng một đợt và do một đơn vị tổ chức.

Bảng quy đổi điểm IELTS và chứng chỉ quốc tế của Đại học Mở TP HCM năm 2026:

Năm nay lần đầu OU cộng điểm xét tuyển cho học sinh giỏi cấp tỉnh với mức 0,5 đến 1,5 cho giải nhất, nhì, ba. Ngoài ra, trường cộng 0,5-2 điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.

Danh sách ngành và tổ hợp xét tuyển năm 2026 của Đại học Mở TP HCM

Mức điểm cộng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

Năm ngoái, trường Đại học Mở TP HCM tuyển 5.500 chỉ sinh viên với các phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét theo đề án riêng của trường; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm đánh giá năng lực (V-ACT và V-SAT).

Mức chuẩn trúng tuyển từ 15 đến 24 điểm, cao nhất là ngành Tâm lý học.

Lệ Nguyễn